Las personas aprendemos así, y también las sociedades

Podemos aprender de muchas maneras. A mí, me gusta el aprendizaje que se deriva de la crisis o conflicto cognitivo: cuando te llega una información que no encaja bien dentro de tu estructura cognitiva, es decir que no concuerda del todo con lo que sabes. Entonces surgen dudas y buscas, y aprendes. También aprendes así, cuando tienes que resolver un problema.



Las personas podemos aprender así. Y las sociedades también aprenden a partir de sus crisis.

Últimamente nuestra sociedad ha sufrido diferentes crisis, y de ellas han derivados diferentes aprendizajes, diferentes saberes, diferentes culturas. La crisis económica del 2008: Préstamos e inflación. Morosidad y caída. Recortes y paro. (..). La crisis catalana de 2017: Constitución y soberanía. Las funciones del parlamento y las leyes. El Código Penal y los delitos. (..). La crisis sanitaria que aún estamos sufriendo: Los microorganismos, y su propagación. Las mascarillas y su eficacia. El sistema defensivo y las vacunas..

Cuando pensamos en este modo de aprender, entendemos esta expresión: «Vale más una pregunta, que diez respuestas».