Pandemia, ¿acaso epidemia?

Por supuesto, un católico no puede ser pesimista, por que su vida esta apoyada en Dios, no en el poder humano. Pero para que ese optimismo se generalice, tiene que tener un punto de partida, un apoyo, y ese apoyo tiene que ser espiritual, sagrado, trascendente y eso solo lo puede dar la Iglesia Católica, no es suficiente que yo sea optimista por que confío en el poder de Dios, la misión de la Iglesia Católica consiste precisamente en eso, en que la sociedad se fundamente sobre el Evangelio.

Y la historia de España no se puede explicar sin el Evangelio. Pero estamos atravesando por una situación nada tranquilizante, por que parece que la mayoría de los prelados de la Iglesia Católica, no comprenden por qué estamos sumergidos en esta pandemia, que se alarga, alarga. La Iglesia Católica es la que tiene que dar un giro Copérnico. Tiene que recuperar y con suma urgencia lo divino, lo sagrado, lo trascendente, por que la desacralización que padece comenzó por situar al hombre en el punto central y Cristo quedó relegado a un segundo término.

Este virus no va a terminar con la vacuna, sea cual sea su origen, eso es indiferente, este virus es, sin duda alguna un aviso celestial, la Iglesia no puede continuar por este camino mundanizado y desacralizado, y si esto no se corrige, puede ser que esta pandemia se transforme en una epidemia mucho más grave. Esto no es pesimismo, es sencillamente un aviso para que nos percatemos que por este camino vamos a nuestra perdición.