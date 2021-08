Palets decorativos: la nueva tendencia sostenible y económica Emprendedores de Hoy

jueves, 26 de agosto de 2021, 16:03 h (CET)

La decoración con palets reciclados es lo último de la tendencia de diseño ecofriendly, ya que son económicos y muy versátiles.

Permiten darle rienda suelta a la creatividad, porque puede diseñarse con ellos todo tipo de mobiliario, como mesas, muebles, cuadros, cabeceros de cama y mucho más.

Cada vez es más frecuente ver diseños ecológicos en casas, oficinas y hasta en sitios nocturnos como bares o restaurantes y, todo parece indicar, que el diseño eco llegó para quedarse. Para los que desean sumarse a esta tendencia en España, empresas como Europalet se encargan de ofrecer palets en madera ideales para decorar desde cero y también piezas modulares ya fabricadas con diseños exclusivos.

La tendencia del momento en diseño modular: palets decorativos Reciclar no solo es una acción muy positiva para el medio ambiente, sino que también es una buena manera de decorar los espacios sin tener que invertir mucho dinero. Una de las tendencias ecológicas que está teniendo cada vez más auge tanto en España como en el resto del mundo es la decoración con palets.

Estas plataformas de madera, que se utilizan frecuentemente como soporte industrial, pueden ser perfectamente utilizadas para decorar espacios interiores y exteriores. A día de hoy, este producto no solo está siendo aprovechado por aficionados del diseño artesanal, también muchas empresas se han sumado a esta tendencia, creando increíbles piezas modulares con acabados únicos.

La empresa paletsonline.com es líder en palets para decoración En España, una de las empresas líderes en la fabricación y comercialización de palets de madera y plástico es Europalet, quien durante más de 35 años se ha encargado de crear armazones de alta calidad, resistencia y durabilidad. Ahora, uniéndose a la tendencia eco, ofrece a sus clientes una variedad de opciones para decorar el hogar con palets.

Para los diseñadores o personas que buscan palets para crear sus propias piezas auténticas, pueden conseguir en Europalet la materia prima que necesitan: palet de madera de tacto suave y palets de distintos colores.

Mientras que, para los apasionados por la decoración ecofriendly que buscan modelos ya fabricados, podrán encontrar en la tienda online de Europalets una gran variedad de opciones de decoración como chill outs de palets, colchones polipiel para sofás en diversos colores, cabeceros de palets y camas de palets a precios muy competitivos.

Sumarse a la tendencia decorativa sostenible es una opción recomendable, sobre todo si se quiere tener una pieza única y que a la vez sea respetuosa con el medio ambiente. Hay cientos de ideas para decorar espacios interiores y exteriores con palets. Con un poco de creatividad es posible darle un segundo uso a este producto y transformar el aspecto del hogar, de la terraza y jardín, o de cualquier otro espacio.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Kaeso: la revolución de la cosmética natural Palets decorativos: la nueva tendencia sostenible y económica Gescobar ofrece la mejor asesoría laboral desde Mataró Cadenza Electric, el proveedor material eléctrico con el catálogo más completo ¿Qué es la tecnología blockchain?, por Blockchain School for Management