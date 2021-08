Los deportes de raqueta crecen en popularidad e igualdad, por kingame Comunicae

jueves, 26 de agosto de 2021, 13:59 h (CET) El tenis y el pádel siguen un ascenso imparable de popularidad y cada vez son más quienes los practican. En ello influyen muchos factores, entre ellos las distintas posibilidades y combinaciones que ofrecen, en las que personas de ambos sexos y de rangos de edad y condición física dispar pueden disfrutar de unos de los deportes más divertidos y seguros de practicar en pandemia Los datos objetivos están ahí: Según el último informe de este año de la Federación Internacional de Tenis (ITF), el Global Tennis Report, el número de practicantes de este deporte creció un 4,5% respecto al informe de 2018, hasta 87 millones de personas en aquellos países que han participado en la elaboración del informe. Este coincide con los últimos datos aportados a nivel nacional, en los que el número de personas federadas había ascendido notablemente en los últimos años.

A todo ello hay que unirle el gran número de personas que apuestan por el tenis como hobby, y que no están federadas, número que teniendo en cuenta las cifras que manejan las escuelas de tenis, el alquiler de las pistas y más de una tienda especializada en equipamiento de tenis y otros deportes de raqueta, que han visto incrementar de forma notoria sus ventas, dicen que el tenis se encuentra en un momento dulce.

También el pádel es un deporte que ha crecido de forma exponencial en España, y que se está extendiendo rápidamente por el resto de Europa. De hecho, remontándose a 2014, en Europa había 1894 clubs de pádel en total, sumando todos los de los 14 países en que se practicaba. En 2017 ya eran 22 países y 2.800 clubs. En la actualidad existen 21 federaciones europeas de tenis que han incorporado el pádel a su organigrama, con lo que se ha impulsado aún más su crecimiento. En España se calcula que son unos cuatro millones de personas las que practican este deporte, aunque tan solo 75.000 poseen licencia federativa.

Uno de los motivos del éxito de este deporte estriba en que está al alcance de muchas personas el poder practicarlo y en que, a menudo se juega en parejas mixtas en las que, además, es posible una importante diferencia de edad. Se trata de un deporte intergeneracional fácilmente ajustable al nivel de cada persona. Se estima que el 66% de quienes lo practican tienen entre 20 y 45 años, y aunque la mayoría de participantes son hombres (66%), el pádel es uno de los deportes más practicados por mujeres (34%). Además, el número de féminas practicantes de este deporte crece a ritmo de un 10% anual.

Por supuesto, las diferencias existentes entre el tenis y el pádel hacen que la elección de uno u otro deporte tenga en cuenta no solo nimiedades como la manejabilidad de las palas de pádel respecto a las raquetas de tenis, o tener preferencia por las pelotas de tenis, más grandes que las de pádel. En realidad el nivel de exigencia física, pero también el hecho de acceder a una mayor posibilidad de ‘combinaciones’ gracias a la diversidad que permite el pádel, hace que muchas personas se decanten por este último.

Sin embargo, el tenis no da la batalla por perdida ante su ‘hermano menor’. Una nueva modalidad de tenis, en la que la técnica prima por encima del físico, hace que quienes sienten amor incondicional por esta disciplina puedan plantearse seguir jugando a tenis. Se trata de un deporte emergente llamado touchtenis, implementado por la Real Federación Española de Tenis (RFET) y creado en Londres en el año 2000. Se juega en pistas similares a las de tenis, aunque más reducidas. En el touchtenis la técnica cobra vital importancia, y eso es algo auspiciado por las reglas, que se han modificado levemente para que así sea, y por el hecho de que es común que los equipos sean mixtos.

Indudablemente los deportes de raqueta tienen mucho que ofrecer a cualquiera que se decida a practicar uno de ellos, tan solo hay que dar con aquel que mejor se adapte a las posibilidades de cada persona y, por supuesto, dejarse aconsejar a la hora de adquirir el equipamiento en una tienda de tenis en la que personal especializado podrá asesorar a los principiantes para que puedan desarrollar su nueva pasión del mejor modo posible.

