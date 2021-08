Especialistas en Ozono: tienda online de generadores de ozono Comunicae

jueves, 26 de agosto de 2021, 14:05 h (CET) Especialistas en Ozono es una tienda online de generadores de ozono española que cuenta con mas de 10 años de experiencia en el sector comercializador de los equipos de ozono, tanto para uso doméstico como profesional. Con un negocio sólido y en crecimiento año tras año, ha servido y asesorado a miles de clientes desde sus inicios hasta la actualidad expandiendo su ámbito de actuación hacia los mercados internacionales, siempre con la calidad y la satisfacción del cliente como referente principal Que es el Ozono y como se produce

Cuando se habla de generadores de ozono o de ozonizadores, como normal general se hace desde el desconocimiento y casi siempre con un poco de precaución y de dudas. La verdad que la cautela siempre es buena, pero llega el momento en el que hay que hablar sinceramente y sin tapujos de como funcionan estos equipos y de como, tanto su utilización como sus resultados en el aire están normalmente supeditados a 3 variables (espacio, tiempo y capacidad de emisión). Estas variables correctamente conjugadas pueden aportar importantes beneficios en la vida de las personas. En este artículo intentamos explicar cómo obtener el mayor rendimiento de un equipo de ozono en un hogar o en un negocio de una forma totalmente segura.

Primeramente hay que poner en antecedentes que el ozono es un compuesto que se produce de manera natural en el medio ambiente y que resulta fundamental para el mantenimiento de diversos espacios naturales. Un buen ejemplo de ello, podría ser la agradable sensación que se puede experimentar en un rompeolas cuando se respira profundamente y se percibe un frescor con un olor característico muy agradable, eso es ozono, pero generado instantáneamente en la naturaleza al producirse una acción como la rotura de una ola en un ambiente oxigenado. Los generadores de ozono lo que hacen es exactamente lo mismo, pero de forma artificial, teniendo en cuenta que debido a la inestabilidad del gas ozono este ha de ser producido in situ sin poderse almacenar.

Utilizan el efecto corona, queproduceel ozono a partir de oxigeno (aire) como resultado de una descarga eléctrica de alta tensión (muchas veces con una lámpara ultravioleta). De esta forma se consiguen disociar los dos átomos del gas oxígeno para formar las moléculas de ozono (O3). El ozono se forma cuando estos átomos de oxígeno libres (O) se recombinan de nuevo con moléculas de oxígeno (O2) buscando la estabilidad de sus enlaces.

Cuando ese átomo extra de oxígeno se disocia de nuevo de la molécula de ozono debido a su inestabilidad, se produce un fuerte poder oxidante por el intercambio de electrones entre moléculas debido a que el ozono intenta mantener su estructura. Este proceso de captación de electrones de otras moléculas provoca la oxidación y destrucción de estas en función de la concentración de ozono existente y del tiempo de exposición. Por este motivo el gas ozono tiene un alto poder desinfectante, desodorizarte e higienizante en el ambiente y en las superficies.

Que ventajas aporta un Generador de Ozono

El ozono utilizado de manera responsable solo aporta beneficios puesto que limpia y desinfecta el ambiente y el mobiliario de bacterias, virus, ácaros, esporas, hongos, malos olores, humedades o polución permitiendo respirar un aire mucho mas puro sin residuos que sin duda aportará a sus usuarios una mayor calidad de vida. Especialmente ofrecerá un gran alivio a las personas que sufren de alergias o trastornos respiratorios puesto que podrán disfrutar de un ambiente totalmente higienizado y desinfectado mucho más beneficioso para su salud.

También muchos generadores de ozono se pueden utilizar para purificar y desinfectar el agua, así como muchos alimentos frescos o utensilios de cocina por inmersión de estos en el agua ozonizada. Elozono se descompone en el agua en radicales OH. Estos radicales hidroxilo también son un excelente biocida y no suponen ningún peligro para la salud humana al ser un compuesto totalmente limpio y seguro.

Cualquier máquina de ozono emitirá también de manera colateral iones negativos o aniones, también llamados “vitaminas del aire”. Estos aniones proporcionarán una sensación parecida a la que se puede experimentar en la naturaleza (bosque, montaña, playa, etc.) y ayudarán a equilibrar las cargas positivas adquiridas por aparatos electromagnéticos contribuyendo a que el cuerpo no se sienta tan cansado y debilitado.

Pero la gran pregunta, ¿el Ozono que emiten estos aparatos es bueno o no?

La respuesta es sencilla y basada en el sentido común. Es bueno siempre que se realice un uso responsable del ozonizador. Es decir, el ozono es uno de los desinfectantes más potentes y eficientes, solamente superado por el flúor. ¿Porque no obtener entonces beneficio de ese poder desinfectante de una manera segura, ilimitada y por ende muy económica?

¿Cómo hacerlo? Ungenerador de ozono doméstico suele tener emisiones de ozono que normalmente alcanzan como máximo los 600 mg/h de ozono. Con esta emisión de ozono es muy sencillo cumplir las normativas exigidas en materia de seguridad publicadas en organismos como el INSST o la OMS. Solamente hay que utilizarlo el tiempo necesario en función de los metros cuadrados disponibles del espacio interior donde se desea utilizar. Estos equipos cuentan con un programador, que puede ser manual, digital y/o con un mando a distancia para poder seleccionar el tiempo de emisión de ozono en minutos o en horas. Entonces, si se desea utilizar en un piso de 120m2 por ejemplo, se puede mantener encendido durante 30 minutos tranquilamente sin ocasionar ningún daño puesto que en todo momento la cantidad de ozono disponible en el ambiente será adecuada a los parámetros de normativa para el ser humano. Otra cuestión es utilizar esos 30 minutos en una habitación de tan solo 20 o 30m2. En estos casos, la manera correcta de proceder sería utilizar el ozonizador sin personas ni animales en la sala y acto seguido ventilar si se desea utilizar la sala de manera inmediata. Si no se desea utilizar la sala inmediatamente, no sería necesario realizar una ventilación puesto que el ozono a los pocos minutos se habrá convertido íntegramente en oxígeno. Es por este motivo que después de su uso, se obtendrá un ambiente muy oxigenado, con una gran sensación de frescor y con un olor metálico característico que desaparecerá de por sí en un periodo breve de tiempo sin dejar ningún residuo.

Con los generadores de ozono profesionales ocurre algo parecido, solo que su uso principal es para realizar desinfecciones puntuales muy rápidas de salas o estancias. En estos casos siempre hay que utilizar los equipos sin la presencia de personas o de animales porque realizan tratamientos de choque, es decir emiten en poco espacio de tiempo concentraciones de ozono mucho más elevadas (grs/h). Estos equipos profesionales de ozono también suelen incluir un completo manual de funcionamiento en el que se detalla según los metros cuadrados a tratar el tiempo mínimo de actuación para conseguir una completa desinfección y desodorización del aire y de las superficies. Son los también llamados cañones de ozono profesionales o cañones portátiles de ozono.

Como sacar el máximo partido a un Ozonizador

Desde Especialistas en Ozono se recomienda comprar un generador de ozono para utilizar en el día a día como si se tratase de un electrodoméstico más. Prueba de ello, es que casi todos los equipos de ozono domésticos o de uso continuo que se pueden encontrar en su tienda online son multifuncionales y permiten también purificar y desinfectar agua, frutas y verduras, otros alimentos como carne o pescado, superficies, mobiliarios o utensilios de cocina como pueden ser cubiertos, biberones, chupetes, etc.

Para conseguir ozonizar el agua y utilizarla como se ha indicado anteriormente, basta con acoplar una manguera de silicona junto con una piedra difusora de ozono (accesorios incluidos en la mayoría de estos equipos) al ozonizador e introducirla en un recipiente con agua. Cabe recordar que el ozono en el agua no tiene ningún efecto nocivo para la salud y logra unos resultados excelentes eliminando cualquier contaminación microbiológica o química.

Otros equipos para tratamiento de agua muy en auge que están disponibles en esta tienda online son losgeneradores de ozono para piscinas. Estos equipos se instalan de manera muy sencilla con un simple by pass en el circuito de la bomba de la depuradora de la piscina. Un Venturi instalado en el equipo consigue inyectar el ozono en el agua del vaso consiguiendo reducir hasta en un 95% el uso de productos químicos dejando a su vez el agua de la piscina totalmente limpia, cristalina y sin malos olores. La mayor ventaja de estos equipos es la importante reducción del uso de productos químicos muy abrasivos y dañinos para la salud, como pueden ser el cloro o el bromo. Estos químicos pueden producir en los bañistas graves enfermedades debido a exposiciones prolongadas, a la vez que son responsables del típico olor a piscina y de la formación de subproductos químicos también nocivos. Estos subproductos se producen por la interacción de los químicos con la materia orgánica presente en el agua (sudor, orina, heces, etc.) como es el caso de los trihalometanos totales (THMsT).

También destaca debido a su creciente demanda por su gran ecología y ahorro el generador de ozono para lavadora. Un equipo que permite realizar coladas de ropa sin utilizar apenas productos químicos como suavizadores y/o detergentes y que ayuda de esta manera a cuidar de la piel de las personas y de la ropa a la vez que mejora la economía familiar y protege del medio ambiente sin que se tenga que hacer ningún esfuerzo excepcional.

A continuación se hace un pequeño resumen de los diferentes tipos de ozonizadores que se pueden comprar actualmente en esta tienda online, de sus posibles usos y dé los beneficios que se pueden extraer de ellos, tanto en un ámbito doméstico como en uno profesional.

Generadores de Ozono para aire

Para desinfectar e higienizar el aire y el mobiliario de estancias interiores.

Mejorar los síntomas de alergias y dificultades respiratorias como asma o EPOC.

Para desodorizar estancias y acabar con olores difíciles como el de pescado, tuberías o humedades, tabaco, comidas, grasa, etc.

Desinfectar ropa o accesorios como móviles, mascarillas, llaves, etc.

Desinfectar y desodorizar del interior del coche o de otros vehículos. Ozonizadores para agua

Purificar y desinfectar agua.

Desinfectar frutas, verduras u otros alimentos y objetos por inmersión en agua ozonizada.

Hacer coladas con un generador de ozono para lavadora pudiendo utilizar el agua obtenida también para beber, lavar y desinfectar superficies, alimentos o heridas.

Darse un baño de agua ozonizada que mejorará la piel y la volverá más tersa y suave a la vez que ayudará también a combatir enfermedades de esta como eczemas, psoriasis o piel atópica.

Cicatrizar y desinfectar heridas (cortes, golpes, magulladuras, etc.).

Utilizar el agua ozonizada como colutorio para hacer gárgaras y eliminar o combatir la halitosis o pequeñas infecciones de garganta.

Purificar y desinfectar el agua del vaso de piscinas o spas reduciendo el uso de químicos hasta en un 95% con grandes benéficos para la salud de los bañistas.

Utilizar el agua con ozono para obtener un mayor rendimiento de los cultivos agrícolas oxigenando mas la raíz y eliminando bacterias, virus, hongos o cualquier otro microorganismo. Desde Especialistas en Ozono se esperaque este artículo haya servido para ayudar a conocer mejor unos equipos tan útiles e indispensables como son los generadores de ozono. Una empresa siempre dispuesta a atender y asesorar a sus clientes para que estos consigan obtener siempre el máximo beneficio del uso de los ozonizadores. Todos los equipos comercializados por Especialistas en Ozono cuentan con todas las garantías de calidad, algunos con garantías de hasta 3 años, y con las máximas certificaciones internacionales en materia de seguridad europea para garantizar siempre la máxima satisfacción del consumidor.

