Portal Now lanza este año su 3ª campaña de ayudas en más de 600 inmuebles Comunicae

jueves, 26 de agosto de 2021, 13:47 h (CET) La plataforma inmobiliaria activa 4 campañas: "Gasto de notaría gratis", "Cheque de hasta 2.000€ en muebles", "Cheque de gasolina" y "Cheque de 1.000€ en marketing para locales". Estas campañas estarán activas hasta el 30 de septiembre en más de 600 activos situados por toda la geografía española Cualquier ayuda es bienvenida a la hora de comprar, ya sea una casa, un garaje, local o cualquier otra tipología de activos. Por esa razón, el portal inmobiliario lanza 4 grandes campañas para distintas tipologías de activos en las que el cliente decide y elige en cuál de ellas se quiere apuntar.

¿Por cuánto tiempo? Las campañas durarán hasta el 30 de septiembre. De este modo, todas las ofertas recibidas hasta este día serán estudiadas y valoradas.

Campañas Gastos de Notaría GRATIS en más de 450 activos

Portal ha puesto en marcha la campaña “Gastos de notaría gratis”, porque según aseguran: “todos debemos colaborar para ayudar a salir adelante ante la situación tan complicada que nos está tocando vivir”.

A través de esta promoción, la plataforma se hace cargo de los gastos notariales derivados de la compraventa de más de 450 viviendas distribuidos por todo el territorio español. Todos aquellos interesados en adquirir alguno de los inmuebles seleccionados estarán exentos de abonar este desembolso. Hay que tener en cuenta que el coste de los gastos de notaría depende directamente del valor asignado a la vivienda.

En cuanto a la tipología de viviendas, el 65% son pisos, el 15% viviendas adosadas, el 10% chalets y el 5% viviendas pareadas. Por disponibilidad, las comunidades autónomas con mayor número de propiedades son: Comunidad Valenciana, Murcia, Comunidad Autónoma de Madrid, Cataluña, Andalucía, Castilla La Mancha y las Islas Canarias y Baleares.

En su web está disponible la lista completa de inmuebles sujetos a la oferta, así como el resto de los inmuebles a la venta.

Cheques de hasta 2000€ en viviendas en la costa

Esta campaña incluye un total de 157 viviendas situadas en zonas costeras e incluye viviendas desde 60.000€ hasta 450.000€. La cantidad de los cheques son de 1.000€, 1.500€ y 2.000€ y el objetivo del regalo de los cheques es ayudar con la compra de inmobiliario para la vivienda adquirida.

¿Cómo obtener el cheque?:

Viviendas hasta 200.000€: cheque de 1.000€

Viviendas desde 200.000€ hasta 400.000€: cheque de 1.500€

Viviendas superiores a 400.000€: cheques de 2.000€ En su web publican la lista completa de inmuebles sujetos a la oferta.

Campañas cheque de gasolina de 200€

En esta campaña, el portal inmobiliario dispone de 50 plazas de parking situadas en diferentes puntos de la geografía española. Con su adquisición, la persona que haya decidido comprar una plaza de garaje recibirá un cheque regalo de gasolina por valor de 200€. En su web está disponible la lista completa de inmuebles sujetos a la oferta.

Cheque de 1.000€ en marketing para locales

Tener un propio negocio es cada vez una opción más buscada en España. Por esto, durante el 2021 se han disparado las ventas de locales y oficinas. Para ayudar a sus clientes, Portal lanza la campaña de cheque de 1.000€ en marketing con el fin de apoyar a los compradores de locales y oficinas para desarrollar el logo, diseño e impresión del cartel.

En esta campaña entran un total de 93 naves, locales y oficinas situadas en diferentes provincias de España. En su web se encontrará la lista completa de inmuebles sujetos a la oferta.

Sobre Portal

Portal (www.portalnow.com) es una plataforma inmobiliaria que gestiona más de 10.000 inmuebles en España, Portugal y Grecia. Esta plataforma digital y que apuesta por la experiencia de usuario permite buscar más de 10.000 inmuebles, según la tipología y filtrar por ubicación a diferente nivel, de menor (país) a mayor precisión (municipio) para conseguir el activo que mejor se adapte a las necesidades de los clientes. Asimismo, ha incorporado tecnología innovadora de filtrado que permite la visualización gráfica de las búsquedas, desplazarse, delimitar zonas y seleccionar activos a través de mapas, una herramienta que, sin duda, facilita aún más el proceso de compra.

Portal tiene también un blog especializado en el sector inmobiliario. En este apartado se encuentran desde noticias de última hora del mercado hasta curiosidades, consejos y menciones especiales a los “inmuebles estrella” que posee la plataforma. Un blog actualizado para no perder detalle de la evolución del sector y de toda la información de interés para inversores y cliente

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.