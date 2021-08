Por qué es sostenible el agua de mar: usos ecológicos de la Terapia Marina Comunicae

jueves, 26 de agosto de 2021, 13:51 h (CET) Quinton se compromete con el medioambiente a través de su amplia su gama de productos sanitarios y complementos alimenticios diseñados para abordar la salud de forma integral, con el mínimo impacto en el ecosistema Quinton, laboratorio biotecnológico dedicado a la fabricación de especialidades naturales a base de agua de mar microfiltrada en frío, es la primera compañía biotecnológica en ofrecer la posibilidad de cuidar la salud y el bienestar con especialidades naturales, generando el menor impacto posible en el medioambiente.

El agua de mar posee múltiples usos en el día a día que, además, resultan sostenibles en el tiempo. Su empleo puede darse en la rutina a través de soluciones que ayudan a la salud, pero también suponen un complemento natural para un correcto descanso, y para la higiene corporal.

Combatir la carencia de minerales

La nueva forma de consumir, unida a una continua degradación de la cadena alimentaria provoca la aparición de irregularidades asociadas con carencias de minerales en el organismo. En lugar de ingerir o adquirir productos con un alto impacto medioambiental, y también en la salud, Quinton Medical propone suplementos alimenticios derivados, 100% del agua marina, un origen natural que no daña el ecosistema de alrededor y, sin embargo, ayuda al sistema inmunitario a ser más resistente. En este sentido, se recomiendan las ampollas de Plasma de Quinton, sin colorantes ni conservantes, concebidas de forma totalmente natural.

Descanso e higiene ‘sin artificios’

El contacto con el mar, su sonido, e incluso, sentirlo en la propia piel, proporciona un efecto de confort y descanso casi instantáneo. El agua de mar también regula la presión arterial, lo que favorece el sueño de calidad, función vital sin la que el ser humano no podría sobrevivir.

Utilizarla como enjuague bucal natural es otro uso ecológico en el día a día. Además, ayuda durante un proceso inflamatorio e incluso, desinfecta y desinflama, previniendo de caries o de mal aliento. Se trata, de nuevo, de un recurso con el mínimo impacto medioambiental y económico, que ayudará al mismo tiempo a la funcionalidad de la mucosa nasal.

Como complemento para el cuidado de la salud nasal y bucal, Quinton recomienda los sprays nasalescomo Quinton daily nasal hygiene. Su composición, 100% agua (71% agua, 29% aguade mar), es otro ejemplo del compromiso de los laboratorios en la sostenibilidad, gracias a su composición consciente.

Quinton y sus medidas sostenibles

El agua de mar está estrechamente ligada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y esto se materializa en la labor en Responsabilidad Social Corporativa de Quinton a través de medidas concretas. En torno a la premisa de ‘’toda acción, por pequeña que sea, es importante para conseguir que las aguas residuales sean menos contaminantes’’, los productos de limpieza utilizados en los diferentes procesos de Laboratorios Quinton son sostenibles, puesto que han sido concebidos a partir de componentes biodegradables.

La generación de energía sostenible es otro de los ejes que, desde 2009, Quinton implementa gracias a la instalación y uso de paneles solares en sus instalaciones. Esta medida se lleva a cabo con éxito gracias al aprovechamiento de la luz solar, con el mínimo impacto en la atmósfera. Asimismo, el tratamiento residuos por clasificación exhaustivo constituye otro pilar en la labor sostenible de los laboratorios, ya que, el tratamiento de esos residuos se genera a través de la clasificación detallada y establecida por la ISO 14001, normativa que materializa el compromiso con el cuidado del medio ambiente.

Agregado a ello, Quinton implementa diariamente acciones en pro del medio ambiente, tales como el reciclado de papel y cartón, pilas, bombillas, o equipos tecnológicos obsoletos. De esta forma, continúa con su firme compromiso con la sostenibilidad, como parte de sus diferentes acciones en materia de Responsabilidad Social Corporativa.

