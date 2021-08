La termopercusión, una nueva técnica para eliminar dolores musculares y óseos, por Artropos Comunicae

jueves, 26 de agosto de 2021, 13:19 h (CET) Cada vez son más las personas que deciden poner fin a sus dolores mediante la termopercusión, una nueva técnica no invasiva e indolora de alta eficacia y con la que se puede tratar el dolor en diferentes partes del cuerpo La termopercusión basa su eficacia en la capacidad de autoregeneración del cuerpo cuando este sufre lesiones osteomusculares provenientes de una causa externa. Estas lesiones artificiales son curadas por el propio cuerpo, mientras que el dolor que proviene de afecciones reumáticas u osteomusculares no recibe la misma respuesta por parte del organismo. Sin embargo, gracias a la termopercusión es posible luchar contra este tipo de dolores, ya que produce pequeñas microlesiones artificiales en los tejidos afectados por la enfermedad, haciendo que el cuerpo reaccione provocando una regeneración celular.

El tratamiento por termopercusión es completamente indoloro y no precisa de medicación. Es útil para tratar todo tipo de dolores que provengan del aparato locomotor. Contracturas musculares, lesiones de los tejidos blandos, como músculos, tendones y ligamentos son de los dolores más sencillos de tratar con esta técnica; pero también ha demostrado una alta eficacia en el tratamiento de artrosis severa, dolores de columna y piernas a causa de hernias discales, dolores de cuello, cabeza, hombros, codos y manos, dolores de caderas, rodillas y pies. En resumen, la termopercusión puede aplicarse en cualquier dolor que provenga de un proceso inflamatorio interno.

En España existen varios centros que trabajan con esta novedosa técnica. En los centros de tratamiento del dolor en Madrid y tratamiento del dolor en Burgos de Artropos, llevan varios años comprobando la eficacia de del Termopercutor BPR 250,que desarrolla simultáneamente la termoterapia profunda y la mecanoterapia por percusión, encargadas de producir micro traumatismos que lograrán el objetivo final de regenerar el tejido enfermo. Este aparato de tecnología avanzada desarrolla simultáneamente la termoterapia profunda y la mecanoterapia (percusión).

El tratamiento de termopercusión debe ser recomendado y aplicado siempre por profesionales sanitarios cualificados, a fin de maximizar su eficiencia. Como siempre a la hora de iniciar cualquier tratamiento es imprescindible ponerse en manos de personas capacitadas para ofrecer un diagnóstico acertado que será clave a la hora de programar un tratamiento adecuado para el dolor de cada paciente.

Sin duda la termopercusión es uno de los tratamientos cada vez más demandados por aquellas personas que luchan contra el dolor, debido a que es el único tratamiento realmente regenerativo y natural que existe, olvidándose de este modo de terapias excesivamente invasivas y no siempre eficaces.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.