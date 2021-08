José Felipe Santana Rodríguez: El Marketing Digital es la publicidad del siglo XXI Comunicae

jueves, 26 de agosto de 2021, 12:51 h (CET) El marketing ha cambiado mucho con la llegada del siglo XXI y con el desarrollo de las nuevas tecnologías, pero sobre todo con la aparición de internet Para José Felipe Santana Rodríguez el marketing digital es el presente y el futuro de la publicidad, en el se incluyen el diseño de páginas web, el posicionamiento SEO, las campañas de publicidad de Google Ads y la gestión de redes sociales. Una buena estrategia de Marketing Digital hará crecer la empresa y hará que se venda mucho más.

José Felipe Santana Rodríguez habla de diseño web:

La página web es una carta de presentación para potenciales clientes, por eso José Felipe Santana Rodríguez habla de la importancia de disponer de un diseño web moderno, navegable, corporativo, responsive y atractivo para el usuario.

Diseño Web Madrid quiere ayudar a que los negocios despeguen y puedas conseguir el éxito que buscas, ya que una web profesional dirá mucho de una empresa.

La importancia del posicionamiento SEO por José Felipe Santana Rodríguez:

José Felipe Santana Rodríguez sabe de la importancia que el posicionamiento SEO tiene para una empresa, "miles de clientes potenciales están buscando en Google una empresa como la tuya, pero si no eres visible para ellos, nunca podrán encontrarte".

El posicionamiento web conseguirá que la empresa aparezca entre los primeros resultados de Google y eso será el escaparate que se necesita para ser visible de cara a los potenciales clientes.

Google ADS es la publicidad más potente en las empresas de Madrid:

La publicidad ha cambiado mucho, ahora la mejor publicidad no es la que se puede ver en televisión o en la radio, el desarrollo de las nuevas tecnologías ha traído consigo un nuevo tipo de publicidad, la publicidad de Google Ads, y en esto José Felipe Santana Rodríguez es un gran entendido.

"Con las campañas de anuncios de Google Ads podrás posicionar un negocio al instante y podrás llegar justo al tipo de cliente ideal, aquél que tiene más posibilidades de contratar un servicio o de comprar un producto".

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.