jueves, 26 de agosto de 2021, 12:59 h (CET) El Marketing Digital o Marketing Online ha cambiado las reglas del juego, ahora las empresas tienen la oportunidad de interactuar con el público de una forma directa, personalizada y justo en el momento más adecuado Raúl Nieto Gómez Rico piensa que el Marketing Digital son una serie de estrategias que pretenden mejorar la comunicación entre las empresas y los posibles clientes.

El Marketing Digital en Málaga conseguirá que se puedan aprovechar todos los canales digitales existentes, como internet, móviles, ordenadores o las redes sociales para acercarse a los posibles clientes.

Hablar de diseño web con Raúl Nieto Gómez Rico:

Un buen diseño web es cada día más relevante, ya que una página web será lo primero que los usuarios podrán ver de una empresa y a través de ella conocerán a qué se dedica.

Raúl Nieto Gómez Rico conoce la importancia de tener un diseño web a medida, ya que todos los negocios son diferentes y por eso no puede haber dos páginas web idénticas.

Diseño Web en Málaga ofrece una web creativa, sencilla, moderna e impactante y hace que cada proyecto sea único.

Raúl Nieto Gómez Rico: La importancia del posicionamiento SEO:

Muchas veces se habla del posicionamiento SEO, pero la realidad es que la mayoría de las personas no saben de lo que se habla cuando se menciona el SEO.

Raúl Nieto Gómez Rico cree que "cuando tengas un negocio online será muy importante que la gente pueda encontrarte, mediante el SEO cualquier persona que esté interesada en lo que vendes podrá encontrarte fácilmente".

El Posicionamiento SEO en Málaga pretende justo eso, que la empresa sea un escaparate al mundo.

La publicidad de Facebook ADS es usada por las grandes empresas de Málaga:

Raúl Nieto Gómez Rico piensa que la publicidad de Facebook Ads es una de las mejores que existen para las empresas, además es una publicidad asequible para todo tipo de empresas, debido a sus buenos precios.

Mediante la publicidad de Facebook Ads se conseguirá que el negocio sea visible para aquellas personas que se considera que más interés pueden tener por lo que se vende.

¿No se conoce Google ADS? Raúl Nieto Gómez Rico lo cuenta:

Su nombre es Raúl Nieto Gómez Rico y es un verdadero fanático del SEM o de la publicidad de Google Ads.

Gracias al SEM en Málaga se conseguirá crear campañas de anuncios en Google y así la empresa aparecerá siempre posicionada por encima de la competencia.

