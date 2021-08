Como hacer un aerogenerador en casa, según Grupo Forma-t Comunicae

jueves, 26 de agosto de 2021, 09:51 h (CET) Los aerogeneradores, son una fuente de energía sostenible, no contaminante y renovable, la cual se puede disfrutar a través de la creación de un generador eólico casero Las energías renovables son aquellas que da la naturaleza para vivir. En este caso se aprende a construir un aerogenerador casero; una fuente de energía a muy bajo costo que puede interesar.

Introducción

Aerogenerador casero Cómo construir un aerogenerador en casa Utilidad del aerogenerador en casa conclusiones Los aerogeneradores, son una fuente de energía que funciona a través de la fuerza del viento.

Los aerogeneradores, son una fuente de energía sostenible, no contaminante y renovable, la cual se puede disfrutar a través de la creación de un generador eólico casero, así lo afirman los expertos en cursos de GWO (Global Wind Organization)

Este producto con aspas como las de un ventilador y que son movidas por la velocidad del viento, es capaz de transformar esa energía cinética en energía eléctrica para satisfacer dicha necesidad.

Se refiere a una energía sostenible, no contaminante y renovable, la cual se puede disfrutar a través de la creación e instalación de un generador eólico casero. Un proceso relativamente sencillo y que no necesita de un gran espacio.

Dependiendo de la energía que se quiera producir variará la potencia del generador. Por ello es tan importante documentarse y estudiar el mundo de la energía eólica antes de proceder a la construcción de un aerogenerador casero.

Para una vivienda pequeña, la potencia utilizada suele ser de 4 kW, para una casa grande o rural puede llegar a 10kW y para edificios, empresas o industrias se necesitará una potencia mayor.

Aunque se elija un generador que pueda proporcionar la potencia necesaria, esta producción estará condicionada por la velocidad media del viento. Por ello, es recomendable consultar con personas expertas la viabilidad de contar con la energía minieólica.

Cómo construir un aerogenerador en casa

Para la construcción de un aerogenerador casero se necesita algunas herramientas que podrás conseguir en el mercado o en cualquier taller, además, se necesita un soldador de arco, para fabricar los soportes y la torreta de anclaje y una dremel, que sirve para cortar con mayor precisión la hélice del aerogenerador casero.

Se necesita utilizar un alternador de un coche que es perfecto para construir el aerogenerador casero. Y obviamente se tiene que estar atento y conocer la dirección y velocidad del viento. Sin la fuerza del viento no se puede tener ningún tipo de energía eléctrica.

Cómo hacer un generador eólico casero

Es importante tener el conocimiento de lo que se va a hacer, y tomar las precauciones necesarias para no provocar un accidente, ya que se necesita utilizar electricidad. Esta es una de las formas de hacer un generador eólico casero aunque no es la única que existe.

Materiales a utilizar para su construcción

• El motor dependerá de la potencia deseada, se puede aprovechar el de equipos electrónicos antiguos o comprarlos. Si se requiere una mayor potencia, puede ser un motor mayor.

• Una tubería de PVC de entre 7 y 10 cm de ancho y unos 2,5 largo. y otra de entre 7 y 10 cm de ancho y 7,5 cm de largo.

• Tubería de PVC de 2,5 cm de diámetro y 2,5 cm de largo.

• Pieza para unir las tuberías.

• Cortador de PVC.

• Pieza en T para conectar las tuberías de PVC de 2,5 cm de diámetro.

• Un trozo de plástico, se puede utilizar en la caja de un CD.

• Brida para el soporte.

• Cable de 22 AWG de 0,6 milímetros de diámetro.

• Pelacables.

• Aspas. Estas se pueden comprar o fabricar.

Elaboración

En primer lugar, se debe retirar el anillo de las tuberías y córtalas para conseguir el tamaño que se necesite.

Enrollar el motor en cinta aislante hasta que tenga la anchura suficiente para que encaje con la pieza conectora de las tuberías.

Luego cortar y pelar los extremos del cable y verificar no dejar ninguna parte que sobresalga en el plástico que se va a utilizar

En ese caso, se deberá separar la base de la tapa y utilizar la base. En la tubería de 2,5×2,5, se hace un corte en el que pueda encajar el plástico.

Pasar a la segunda fase del proyecto

Se debe soldar el cable al motor.

Muy importante: Debido a que el motor se va a utilizar para tomar energía y no para recibirla, se marcará el positivo del motor como negativo y el negativo como positivo.

Una vez esté soldado, pasar el cable por la pieza en T, por la tubería de 7,5 cm, la pieza conectora y la tubería de 2,5 cm.

Se debe hacer un agujero en la tubería de 2,5 y pasar el cable a través de él. Conectar todas las piezas sin que queden muy tensas, ya que eso impediría que la turbina gire.

Una vez que se ha culminado ese proceso se debe encajar el plástico que se ha elegido en el corte que se ha realizado en la tubería de 2,5×2,5.

Este será la aleta del aerogenerador. Une esta tubería con la pieza en T.

Pasar a la última etapa de la construcción

Pegar todo y comprobar que funcione.

Si se puede estar acompañado de una persona con experiencia será mucho mejor y más rápido

Utilidad del aerogenerador en casa

El solo pensar en tener en la casa un sistema para producir energía llena de optimismo; y es que los aerogeneradores cumplen una función valiosa, sustentable y muy económica.

Los aerogeneradores domésticos se pueden ubicar en pequeños emplazamientos, por tanto, no son necesarias grandes extensiones de terreno para su construcción.

Pueden ser utilizados en sistemas aislados de la red eléctrica.

Al estar en las propias viviendas, la generación de electricidad se encuentra muy próxima a los puntos de consumo, disminuyendo así las pérdidas por transporte y distribución.

Los costes de operación y mantenimiento son muy reducidos debido a la simplicidad en el proceso de construcción.

Su menor tamaño hace que su impacto ambiental sea muy reducido.

Un aerogenerador es una fuente de energía alternativa y renovable

El viento es la forma de energía alternativa más barata, comparado con la energía solar e hidroeléctrica.

Se puede conseguir utilizar la energía del viento para generar electricidad en lugares apartados donde quizás no esté disponible la red pública de electricidad.

La principal utilidad radica en la utilización de un recurso no contaminante ya que no producen gases de invernaderos u otros gases tóxicos para funcionar.

Conclusiones

Construir un aerogenerador casero es aportar por una fuente de energía sostenible, no contaminante y renovable, la cual se puede disfrutar a través de la creación e instalación de estos aparatos.

El proceso es relativamente sencillo y no necesita de un gran espacio, pero siempre es importante documentarse, aprovechar fuentes como Grupo Forma-T para investigar y capacitarse antes de emprender esta aventura energética.

Los beneficios que ofrece un aerogenerador casero son múltiples y son aprovechados a muy bajo costo.

