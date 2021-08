Aumento de labios con ácido hialurónico, todo lo que hay que saber, según metodoestetica.es

El aumento de labios con ácido hialurónico es uno de los tratamientos menos invasivos, más demandados y seguros de la medicina estética aportando volumen, definición y corrigiendo imperfecciones en los labios Son muchos los beneficios que aporta este tratamiento que corrige y moldea los labios, ya que se refiere a un producto natural que posee efectos reversibles, sin complicaciones y muy seguro.​

Aumento de labios con ácido hialurónico

La medicina estética viene prestando una particular atención al gran interés de las personas por recuperar la tonicidad, destacar el perfilado y aumento en el grosor de los labios.

Han sido muchos los intentos por satisfacer esa demanda, unos más afortunados que otros, pero hoy la medicina cuenta con un efectivo tratamiento mínimamente invasivo capaz de aportar grosor, destacar el perfilado y elevar las comisuras para hacerlos visualmente más hermoso.

Se trata de la inyección de ácido hialurónico con Juvederm 3 en los labios, un tratamiento efectivo que se ha convertido en tendencia gracias a sus efectos inmediatos y reversibles ya que esta sustancia es absorbida por el organismo y los efectos con ella, razón que lo hace ser súper seguro y sin cirugía.

Si se desea cambiar efectivamente el aspecto de los labios lo primero que se debe hacer es fichar a un verdadero especialistas en la materia, este aspecto es fundamental para obtener unos resultados confiables; se necesita un experto que le ofrezca toda la asesoría para que puedas obtener un resultado súper natural y armonioso.

El tratamiento con ácido hialurónico permite corregir las asimetrías de la boca, disminuir la sonrisa gingival, y disimular el código de barras, además de perfilar el labio y hacerlo lucir mucho más atractivo.

Otro punto a favor es que el ácido hialurónico está presente en el organismo de manera natural, por lo que el cuerpo lo tolera de manera orgánica al ser infiltrado y actúa como hidratante, interviniendo satisfactoriamente a nivel celular.

¿Perfilado de labios o relleno de labios?

Ambos términos aportan belleza y armonía a los labios: El perfilado se refiere a redefinir el borde natural de los labios para corregir imperfecciones o marcar el arco de cupido, por ejemplo, el relleno de labios busca aumentar el volumen y mantener la hidratación de la piel.

Este proceso se ha convertido en la solución perfecta para corregir estos detalles en los labios y su aporte a la medicina estética han resultado completamente satisfactorios.

Estos procedimientos se han ido perfeccionando para atender una alta demanda referente a los detalles puntuales en los labios como el volumen, hidratación, reafirmación de los tejidos del labio y la capacidad de atenuar las arrugas peribucales.

Se trata de una técnica indolora que se aplica sin anestesia y es muy rápida ya que se realiza en sesiones sencillas para infiltrar el ácido hialurónico a través de microinyecciones.

Beneficios del ácido hialurónico en los labios

Como se ha leído, los beneficios de la utilización de ácido hialurónico en los labios frente a otros tratamientos más invasivos es realmente notable: la capacidad de ofrecer resultados inmediatos complace en primer lugar a los pacientes.

Este tratamiento es absolutamente seguro puesto que el ácido hialurónico es una sustancia natural que es absorbida por los labios de manera orgánica, además se puede controlar el grosor que deseas en los labios ya que el procedimiento se realiza en varias sesiones lo que permite ir observando el proceso hasta obtener el resultado deseado.

Debido a su aplicación controlada el tratamiento brinda un mejor perfilado y un incremento de labios con aspecto muy natural, que no resulta exagerado ni excesivo, mejorando su apariencia, ya que también actúa sobre las comisuras que se forman frecuentemente alrededor de los labios.

Los resultados serán razonablemente duraderos pero reversibles ya que durante unos meses se lucirán los labios que se desean, con un tratamiento clínico absolutamente seguro y confiable.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto dura este tratamiento?

Debido a que es un material reabsorbible, el tratamiento con ácido hialurónico para labios es un procedimiento sencillo que puede durar entre 6 meses y 1 año, aunque esto dependerá de la persona ya que el proceso de absorción de la sustancia puede variar entre uno y otra, luego se deberá retocar para mantener la excelencia en los resultados que son seguros y lo más importante, sin cirugía.

¿Qué cuidados se deben tener?

El procedimiento es sencillo e indoloro para el paciente, con un relleno temporal, biocompatible y reabsorbible por lo tanto en la mayoría de los casos no presenta complicaciones y no tiene contraindicaciones; sin embargo, se debe descansar y eliminar el tabaco y el alcohol durante varios días. No se exponga al calor o directamente al sol después del tratamiento; y en caso de alguna reacción comunícate con el especialista.

Conclusión

El aumento de grosor en los labios con ácido hialurónico es el tratamiento que mayor demanda tiene en estos momentos en el campo de la medicina estética debido a una serie de beneficios que aportan al paciente.

La aplicación de este procedimiento es muy segura y los efectos secundarios son muy escasos, ya que es biocompatible; permitiendo que los labios no pierdan su aspecto natural y estético.

No hay que olvidar que el relleno de labios con ácido hialurónico es un procedimiento sin cirugía y muy poco invasivo: un método muy sencillo pero que debe realizarlo el especialista únicamente, atendiendo una serie de normas y recomendaciones.