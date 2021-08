Mercedes Orozco Rincón, la personal shopper y fundadora de Divine Blessing Store Emprendedores de Hoy

miércoles, 25 de agosto de 2021, 17:12 h (CET)

Mercedes Orozco ofrece su servicio de personal shopper en Divine Blessing Store, tienda online de ropa de moda de calidad, para que todos sus clientes puedan conseguir el outfit perfecto para cada ocasión. La asesoría que proporciona es detallada y personalizada consiguiendo que todas las personas luzcan las prendas como si fuesen diseñadas especialmente para ellas.

Ventajas de contar con una personal shopper El personal shopper, o el asesoramiento personal, es de gran ayuda para aquellas personas que se encuentran en la búsqueda constante de su propio estilo. En un mundo donde la moda cambia vertiginosamente y donde todos quieren ser únicos, Mercedes Orozco realiza un acompañamiento cercano y personal, de manera que cada cliente pueda encontrar y adaptarse a su tendencia sin parecerse a los demás.

Este asesoramiento tiene en cuenta todos los elementos para hacer que cualquier look sea radiante: prendas, accesorios, maquillaje y peluquería. Estos no son componentes aislados, ya el color, la silueta y el volumen tienen un impacto decisivo en el resultado final y utilizándolos a favor de la persona es posible concentrar la atención en los puntos fuertes del cuerpo que le hacen sentir más segura.

Este servicio cuenta con tres alternativas: realizar la compra en compañía de Mercedes, dejar que Mercedes realice las compras basándose en los requerimientos del cliente o utilizar el servicio online de Divine Blessing Store. Todas ellas adaptadas a cada cliente.

Asesoramiento online de forma rápida y sencilla El proceso de asesoramiento es muy sencillo, los clientes solo tienen que entrar en la página web de Divine Blessing Store e ir al apartado de personal shopper.

Una vez dentro, la empresa le indicará al cliente como funciona la asesoría, qué información deberá aportar a la profesional y cómo reservar una cita con ella. Esto es válido tanto para personas que buscan encontrar un outfit para un evento especial, como para otras que quieren cambiar su estilo por completo. Por último, para reservar la cita solo se necesita aportar datos personales básicos como el email y el problema a resolver.

Este innovador servicio de personal shopper, formado por profesionales de la moda que han estudiado en Escuelas nacionales e Internacionales como la de Yuly Giraldo Imagen Personal, con el liderazgo y seguimiento de Mercedes Orozco, es el indicado para que las personas comiencen a aprovechar los atuendos de su armario, en combinación con nuevas prendas y accesorios.

Divine Blessing Store destaca por ser una empresa exigente y dinámica que potencia la moda de forma creativa y personal. Asimismo, apuesta por la profesionalidad gracias a su amplia experiencia y trabaja de forma constante para sorprender a sus clientes.

Estar a la moda y aun así marcar un estilo único ahora es posible con los servicios de Divine Blessing Store, ya que son los más adecuados para enseñar y ayudar a las personas en su búsqueda continua de identidad y estilo.

