La fisioterapia se establece como una solución eficaz ante el dolor lumbar, por Clínica Viasalud Emprendedores de Hoy

martes, 24 de agosto de 2021, 11:03 h (CET)

Eldolor lumbar aparece como una incómoda señal de alerta ante una mala postura, abuso de ejercicio físico o sedentarismo, el sobrepeso o movimientos inadecuados.

Más allá de tomar analgésicos que alivian momentáneamente esta molestia en la parte baja de la espalda, el paciente puede optar por una solución prolongada y no invasiva como la fisioterapia, un tratamiento que en Valencia es aplicado por los mejores profesionales desde la Clínica Viasalud.

Liderado por los hermanos Andrés y Leticia Juan Ruiz, este centro de salud engloba las áreas de odontología avanzada, fisioterapia y podología, ejercidas por un equipo de 15 profesionales destacados por la excelencia en su formación.

Mientras Leticia se dedica a la ortodoncia, la estética dental y a la dirección médica de Viasalud, Andrés lidera el departamento de fisioterapia avanzada, en el que se aplican los procedimientos de osteopatía, acupuntura y podología, unidos en el objetivo de mejorar la calidad de vida del paciente.

¿Es posible sanar el dolor lumbar con fisioterapia? La fisioterapia propone una diversa gama de opciones para aliviar todo tipo de tensiones musculares y patologías. La formación de Andrés Juan Ruiz como fisioterapeuta, con postgrado en Acupuntura y Moxibustión, se suma a la esmerada atención y formación de su equipo de fisioterapeutas. Están especializados en terapia manual, que actúa directamente sobre la lesión, punción seca, masajes, movilizaciones o vendajes, entre otros.

Los tratamientos para eliminar el dolor lumbar de la Clínica Viasalud implican un estricto conocimiento y seguimiento de cada caso, con el fin de personalizar al máximo la atención, una premisa que permite acertar en el diagnóstico y, por tanto, en la desaparición del dolor. Con el tratamiento de fisioterapia avanzada para el dolor lumbar, desaparecerán síntomas característicos de este problema, entre los que prevalecen los mareos, dolores de cabeza u hormigueos en extremidades.

Servicio adaptado a los pacientes Con horario de atención de lunes a jueves de 10:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h y los viernes de 10:00 a 14.00 h, la clínica dispone de sus servicios con la posibilidad de financiar los tratamientos con excelentes planes de pago sin intereses. Mediante la realización de un formulario en la página web o haciendo contacto vía telefónica, los pacientes pueden reservar su cita y aclarar dudas.

Actividades cotidianas como caminar, hacer deporte o dormir ya no estarán afectadas por dolores lumbares gracias a las técnicas de fisioterapia que ofrece la Clínica Viasalud en Valencia y también para pacientes de toda España, quienes deseen recibir atención personalizada con los mejores tratamientos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.