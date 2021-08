Viva el cole da 5 consejos para ahorrar en la vuelta al cole

Septiembre trae muchos gastos con la vuelta al cole que con algunos trucos puede reducirse hasta un 30% Septiembre es, junto a enero, uno de los meses con mayores gastos ya que se une lo gastado en las vacaciones con la vuelta el cole y la compra del material escolar y uniformes o renovar armario. Viva el cole, una empresa online pensada para comprar todo lo que se necesita en la vuelta a las aulas quiere ayudar a los padres dando unos valiosos consejos para reducir en todo lo que se pueda la onerosa factura que supone.

1. Hacer una lista con el material que se necesita y no dejarse llevar por las compras por impulso, en el punto físico de venta se encuentran cosas muy chulas y apetecibles pero que seguramente no se necesitan.

2. Procurar ir sin los niños que suelen ser más receptivos a las campañas jugosas de marketing. El adulto, mucho más consciente de su nivel de gastos, sabrá decir no mucho mejor que un niño y así también, evitar llantos y estrés derivado por tener que decir no a cosas que realmente no necesitan.

3. Adelantar las compras, en muchos sitios se encuentran descuentos desde julio (en Viva el Cole 10% de descuento hasta este viernes 2) y se pueden elegir entre toda la variedad de productos, ya que a última hora es normal que falte algunas cosas.

4. Comprar los libros de segunda mano, en muchos colegios se organizan mercadillos de libros, para vender los del curso pasado y comprar los nuevos. Lo mismo sucede con el material que a veces puede estar en perfectas condiciones.

5. Comprar online, normalmente se encuentran mejores precios, y si se compra en una página que tenga de todo como Viva el cole no se tendrá que pagar varias veces los gastos de envío, o incluso ninguna vez ya que existe el envío gratis para pedidos de más de 65€.

6. No dejarse llevar por productos que tienen un gran merchandising detrás y que duplican su precio porque son caras conocidas si el presupuesto que se tiene es ajustado.

7. Concienciar a los hijos de la importancia de reciclar material del curso pasado como estuches, libretas no usadas, lápices, mochilas, etc.

8. En el tema de la ropa, si los niños están en pleno crecimiento, buscar que sea ropa de calidad pero no excesivamente cara ya que en 4 meses puede que no e sirva.

9. Si se tiene más dos o más hijos aprovechar las ofertas del 2x1 y hacerse socio de la web dónde se compre todo para obtener mayores descuentos al ser miembros de la comunidad. Suscribirse a la newsletter para aprovechar nuevas ofertas también es una buena idea.

10. Si el presupuesto es muy ajustado ceñirse a lo estrictamente necesario.