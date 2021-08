Mitos sobre la crema depilatoria, por Cremadepilatoria.net Comunicae

miércoles, 25 de agosto de 2021, 14:03 h (CET) Las cremas depilatorias utilizan una serie de productos químicos para eliminar el vello del cuerpo de una manera temporal. Estos componentes son los que degradan la queratina del pelo hasta deshacerla por completo, así que, de esta manera provoca que el pelo se desprenda de la piel ¿Cómo funciona la crema depilatoria?

Lo que hace la crema depilatoria es eliminar fácilmente los vellos del cuerpo arrastrándolos con una espátula de plástico, otros materiales o incluso aclarándolo con agua tibia.

Las cremas depilatorias actúan sobre la queratina que tiene el vello, esta es una fibra proteica que actúa como un escudo protector ante posibles agresiones, así que, lo que hacen estas cremas es romper, provocando de este modo la caída del vello.

Además, hay que tener en cuenta que este tipo de depilación no conlleva ningún tipo de dolor ya que lo que hace es remover los folículos.

La forma de aplicarlo es muy sencilla. Se debe aplicar la crema depilatoria por las zonas del cuerpo donde haya vello, se deja actuar unos 10 minutos y a continuación se retira con la espátula que conllevan todas las cremas depilatorias.

Contraindicaciones de la crema depilatoria.

Lo único que se debe tener en cuenta es una serie de indicaciones para evitar posibles quemaduras o irritaciones en la zona donde se aplica la crema. Pero, en principio la crema depilatoria puede ser un recurso para usar tantas veces como se quiera para eliminar el vello del cuerpo de una manera rápida y económica.

El primer factor a tener en cuenta es que la crema depilatoria no se debe tener en cuerpo más del tiempo indicado ya que podría afectar a la piel creando quemaduras o irritaciones.

Otra de las cosas que se debe hacer una vez ya se haya depilado con la crema depilatoria es hidratar muy bien la piel con crema hidratante, ya que al ser un producto con muchos componentes químicos podría causar deshidratación en la piel.

Se debe leer bien todas las pautas a seguir de la crema depilatoria que se quiera adquirir ya que muchas de ellas, explica que no se puede exponer la piel al sol una vez haya pasado un tiempo desde la depilación.

Las personas que de por sí tengan una piel muy delicada no deberían optar por este tipo de depilación ya que podría agravar su problema y conllevar a situaciones más graves.

Efectividad de la crema depilatoria.

Esta demostrado que la crema depilatoria es mucho más eficaz y duradera que la depilación con cuchilla, ya que, la crema depilatoria lo que hace es romper y eliminar tanto el vello interior como exterior.

Hay que tener en cuenta que la crema depilatoria no elimina el vello por completo de la piel por muchos usos que se le dé, aunque si que hay muchos bulos que dicen que una continua aplicación de crema depilatoria podría llegar a debilitar el vello.

A la hora de elegir cualquier tipo de depilación se debe tener en cuenta antes el tipo de piel que se tiene para saber si podría ser agresiva para la piel y si podría causar algún tipo de problema. No hay que olvidarse que ningún tipo de depilación, excepto el láser, puede acabar totalmente con el vello de la piel.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Viva el cole da 5 consejos para ahorrar en la vuelta al cole Colocación de los cubiertos en la mesa, por cuberterteria.net Ezylearn, excelencia para salir de la media Emcesa muestra su gama de platos para la vuelta a la oficina Mitos sobre la crema depilatoria, por Cremadepilatoria.net