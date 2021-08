Ambiseint destaca los beneficios del Marketing Olfativo Comunicae

miércoles, 25 de agosto de 2021, 13:43 h (CET) Purifica e higieniza el ambiente, dando lugar a espacios más limpios. Potencia la productividad de los empleados una media del 14% Como empresa pionera en nuestro país especializada en Marketing Olfativo, ambientación profesional e higiene ambiental, Ambiseint quiere destacar los beneficios de esta técnica en un momento en el que todos los ámbitos de la sociedad demandan espacios seguros a nivel profesional, comercial y personal.

Y es que, después de 17 años diseñando aromas para más de 100.000 clientes, desde la compañía no dudan de los beneficios que el Marketing Olfativo ejerce sobre las personas.

Ante el eterno debate de si se vuelve a la oficina o se continua teletrabajando, desde Ambiseint han comprobado que el marketing sensorial está estrechamente relacionado con la mejora del ambiente laboral, purificando e higienizando los espacios de trabajo, en pro de un entorno profesional totalmente saludable y que, por otra parte, contribuye directamente en la mejora de la productividad hasta un 14% y reduce los errores en un 21%.

En el ámbito comercial, las marcas que tienen un aroma propio despiertan en el consumidor un impulso en el cerebro que favorece la decisión de compra, incrementando su impulso en un 18% y aumentando las ventas hasta en un 70%.

Los últimos acontecimientos han originado que Ambiseint desarrolle nuevos productos para responder a la demanda del mercado.

La empresa siempre fabrica sus ambientadores con materias primas naturales, puras y exclusivas. Todas sus fórmulas se realizan en base a una innovadora tecnología para absorber y destruir el mal olor. Además, emplea un alto porcentaje de alcoholes de origen natural para garantizar la desinfección total del ambiente.

Con una red de más de 95 franquicias y delegaciones propias operativas, la empresa se encuentra en pleno proceso de expansión nacional para dar respuesta a la alta demanda de sus productos en nuestro país.

Ambiseint es una franquicia dirigida a emprendedores y profesionales con un alto perfil comercial interesados en crear su propio negocio en un sector en plena expansión, de baja inversión y rápida y alta rentabilidad. La compañía ofrece distintas ventajas como no requerir local comercial, canon de entrada ni royalties mensuales.

Del mismo modo, desde la Central proporcionan a sus franquiciados todo el soporte necesario para el desarrollo de la actividad a través de un intenso programa formativo, además de un acompañamiento constante que garantiza el seguimiento y, como consecuencia, el éxito de cada una de sus unidades operativas.

Ambiseint es una empresa especializada en Marketing Olfativo y Ambientación Profesional fundada en 2004 en Ibiza, inició su proceso de expansión mediante la modalidad de franquicia en 2011 y actualmente cuenta con 97 delegaciones comerciales, a nivel nacional e internacional.

Ambiseint fabrica sus productos en Ibiza dónde tiene su central operativa, en Zaragoza donde también tiene sede y en otros puntos de España desde donde reparte su producción. Ambiseint invierte permanentemente en I+D+I, un ejemplo de ello es la reciente patente adquirida en EEUU y Europa de su nueva creación, un difusor que permite perfumar eficazmente espacios de hasta 1.200 m2, estando también homologado para su conexión a sistemas de climatización.

