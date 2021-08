Los mejores felpudos para el hogar por Felpudo.top Comunicae

miércoles, 25 de agosto de 2021, 13:23 h (CET) Los felpudos no pueden faltar en ninguna estancia. Son elementos decorativos muy importantes, los cuales además ayudan a mantener el hogar completamente limpio Es posible encontrarlos en diferentes materiales, pues la verdad de acuerdo a su tipo de material, el felpudo cumplirá un objetivo diferente en el hogar. Partiendo de este punto, los materiales más comunes son el polipropileno y el caucho o goma.

Este tipo de modelos se pueden ubicar en la entrada del hogar si se desea. No muchas personas conocen los diversos usos que se le puede dar a un felpudo, por ello en Felpudo.top se indicará.

¿Qué es un felpudo y cuáles son sus funciones?

Lo primero que deberían tener en cuenta las personas al realizar una mudanza, es contar con un felpudo. Los felpudos son una especie de alfombrilla, la cual puede ser ubicada en cualquier parte del hogar.

Cada día es más común observar este objeto decorativo en casa, pues son excelentes para evitar y limpiar la suciedad que pueden traer los zapatos del exterior. Asimismo, las funciones de un felpudo se ubican al momento de evitar caídas en un suelo mojado, pues muchos de sus modelos son anti resbalantes. Esta clase de modelos ayuda a evitar accidentes en casa.

No cabe dudas de que los felpudos se consideran actualmente como una especie de carta de presentación de la vivienda que accedes. Lucen completamente elegantes y es posible jugar con respecto a la decoración.

Existen, inclusive, algunos felpudos de piel de peluche, que pueden otorgarle elegancia a habitaciones o salas de estar. También, es posible personalizarlos a como se desee. Los felpudos personalizados pueden mandarse a hacer con una frase o imagen.

Tipos de felpudos:

Felpudos de interior

Son aquellos que, generalmente, lucen atractivos a primera vista. Contarán con la posibilidad de estar fabricados con tela de peluche o muchas veces de algodón. Se trata de felpudos muy sutiles, especialmente creados para ser ubicados en espacio internos, donde la alfombrilla no esté a la intemperie.

Felpudos de exterior

Es el ideal para aquellas viviendas con entrada a pie de calle. Asimismo, es ideal para los amantes de la limpieza.

Colocar un felpudo en la entrada del hogar, hará que todos los que ingresen a la vivienda, limpien sus suelas primero. El felpudo desinfectante es un modelo muy adquirido desde la pandemia, principalmente por medidas de bioseguridad.

Felpudos de polipropileno

Son muy utilizados en los baños. Suelen ubicarse justo en frente de la ducha para que las personas eliminen la humedad de sus pies. Se trata de un modelo completamente antideslizante. Posee una muy buena base.

Felpudos de caucho o goma

Es un modelo creado para jardines, pues posee alta resistencia a la lluvia y a los rayos Uv. Son uno de los más asequibles en el mercado.

Felpudos de fibra sintética de nylon

Es ideal para habitaciones u espacios interiores. No posee buena resistencia a la lluvia o humedad, por ello no se recomienda en lo absoluto colocarlo en espacios exteriores. También, suelen ser económicos.

Felpudo de fibra ondulada

Su modelo es bastante diferente. Esta creado para eliminar el barro de las suelas, absorbe la humedad y puede mantener limpio al hogar.

