COVID-19 y relaciones de pareja con Almudena Sos

miércoles, 25 de agosto de 2021, 13:00 h (CET)

La pandemia ha causado problemas fulminantes en las relaciones de las parejas. Con el COVID-19 muchas personas han tenido que convivir mucho más de lo habitual.

Además, el teletrabajo y todos estos cambios de coyuntura tan acelerados han ocasionado que se planteen situaciones en el entorno familiar y en la pareja que hasta ahora no se habían planteado. Por ejemplo, al teletrabajar los dos, “¿quién ocupa el escritorio, tú o yo?”, “¿paro yo de trabajar para hacer la comida o lo haces tú, ya que ahora estamos los dos en casa trabajando?” En opinión de Almudena Sos, coach y terapeuta de parejas de SOS Terapia de pareja, esto es solo el síntoma de heridas mucho más profundas en la pareja.

Muchas de las personas que han contactado con ella para pedirle ayuda en su relación, cuando se han puesto a trabajar este tipo de problemas aparentemente de convivencia, han descubierto que tras ellos se escondían causas mucho más profundas que estaban haciendo que la relación se fuera deteriorando poco a poco haciendo perder el interés del uno por el otro.

La creadora del Método Sos Parejas, tras trabajar con casi 600 parejas a lo largo de sus 20 años de experiencia, dice que cuanto antes se pida ayuda, menos se deteriorará la relación. No obstante, en su experiencia, es posible salvar una relación de pareja por muy mal que esté siempre que los dos quieran. Es cuestión de quererlo y poner en práctica un sistema probado que funciona.

Almudena Sos y la terapia de pareja La especialista en terapia de pareja ofrece un programa práctico llamado Haz que esta vez funcionecuya duración es de 12 semanas.

“Tras la primera sesión, la persona entiende muchas cosas de lo que les ha estado ocurriendo que desconocía totalmente y sale con una enorme sensación de alivio. Se siente liberada de un peso que le acompañaba hacía años y no era ni consciente de ello…”

El programa Haz que esta vez Funcione tiene sesiones individuales para tratar cada caso específico y sesiones grupales que ayudan a que la persona se sienta apoyada por una comunidad de personas que viven sus mismos problemas y van superándolos juntos, además de beneficiarse de la fuerza del grupo.

La persona se siente comprendida, esperanzada y con claridad al tener un rumbo claro a seguir y herramientas para hacerlo.

No siempre vienen los dos miembros de la pareja a hacer la terapia, sino que muchas veces es un solo miembro el que viene pidiendo ayuda, ya que el otro, en un primer momento es reacio a buscar soluciones y puede resultar hasta contraproducente que lo haga.

Con el tiempo, en muchos casos, se acaba integrando a la terapia cuando ve que su pareja está experimentando tantos cambios, aunque no siempre.

En cualquier caso, con que uno cambie cómo vive y afronta las situaciones de la pareja, el otro miembro y la pareja en su conjunto experimenta una gran transformación.

Experiencias de sus clientes Almudena comenta: “El perfil de persona que me viene a ver, suele ser hombres y mujeres entre 30 y 55 años, profesionales, ejecutivos, CEOs, emprendedores, personas muy brillantes en su profesión, pero “torpes emocionales” como ellos mismos se autodenominan.

Muchas veces vienen clientes que han hecho muchos tipos de terapia de pareja, pero que según ellos no les sirvió de nada. Valoran mucho el Método SOS Pareja por la efectividad y rapidez, y resultados obtenidos.

“Te garantizo que tu método funciona… tocas el tema de raíz, hasta ahora ningún otro profesional había dado en el clavo como tú has dado…” dice una clienta suya.

Sobre todo, por el cambio de paradigma que como ellos dicen, es una manera completamente diferente de ver la vida. Suelen tener dificultades para afrontar temas emocionales de su día a día por lo que su pareja puede experimentar un sentimiento de abandono frecuente que genera muchos problemas y distanciamiento en la relación.

Al trabajar la parte emocional y su relación de pareja, no solo mejora íntegramente su relación de pareja, la familia, la convivencia y su relación con él o ella misma, sino que es muy habitual, que en su trabajo y en el ámbito profesional experimente un progreso importante.

Por ejemplo, Toni Biada, directivo de Einnova, una de las mejores agencias de marketing online y posicionamiento SEO comenta: “Trabajar con Almudena ha supuesto un antes y un después en mi vida, ahora me siento mucho más fuerte y seguro de mí mismo, a nivel personal y empresarial.”

“He tenido clientes que han empezado con un cargo de muy poca responsabilidad y tras todo el proceso de terapia han acabado llevando la empresa.”

Porque cuando la persona consigue estar bien consigo misma, está bien con su entorno y entonces, avanzar y brillar, es inevitable.

