Terapia de pareja para emprendedores Almudena Sos

martes, 24 de agosto de 2021, 23:00 h (CET)

”Llegar más lejos acompañado que llegar antes solo”

¿Quién no ha soñado con encontrar a una persona con la que compartir su vida, sus alegrías, sus preocupaciones, en quien apoyarse cuando las cosas vienen mal dadas y bien dadas también?

Este parece el típico argumento de película de sobremesa de domingo porque la realidad y, sobre todo, si se trata de un emprendedor, ejecutivo, CEO, empresario, profesional… o de una persona con un trabajo muy demandante, es otra muy diferente.

A Almudena Sos, coach y terapeuta en Sos Terapia de Pareja le llegan profesionales del mundo de la empresa y altos cargos buscando ayuda en su relación de pareja.

¿Cuáles son los problemas del perfil de un emprendedor, empresario, ejecutivo, CEO o profesional? Es un colectivo que Almudena Sos conoce muy bien, ya que ella misma viene del mundo de la empresa, en el que pasó sus primeros años de profesión, sobre todo en el sector finanzas.

“No es casual que vengan a mí emprendedores, ejecutivos, CEO’s, empresarios… yo pasé por ello cuando trabajé en el ámbito de la empresa, así que conozco perfectamente cómo siente y qué dificultades tiene en lo emocional afectivo, porque yo también las tuve y las superé”.

Suelen ser personas muy racionales, mentales, muy centradas en objetivos. Muy brillantes en su profesión, pero con carencias emocionales y afectivas importantes. Les cuesta conectar con ellos mismos, con sus emociones y con las de la otra persona. Todo ello genera muchos problemas en lo personal, en la relación de pareja y en el plano familiar.

El problema más habitual es que no suele haber conexión auténtica en su relación de pareja. Ni su cónyuge la siente, ni él o ella tampoco. Por lo que cada uno de los miembros se centra en su mundo y en su trabajo, marco en el que se siente seguro, con el consiguiente distanciamiento cada vez mayor de su pareja. Y al final es algo que acaba afectando directamente en el trabajo.

“Los que vivimos por y para nuestro trabajo somos una tribu especial. Es difícil estar a nuestro lado porque dedicamos muchas horas a nuestra profesión y esta dedicación genera muchos problemas en la relación de pareja.” Comenta la terapeuta.

“Por otra parte, hay estudios que demuestran que un deportista de élite puede pasar en 1 hora y media por 19 estados anímicos, distintos: miedo, incertidumbre, excitación, dolor, alegría… A un emprendedor le ocurre algo parecido, cosa que a un funcionario, por ejemplo, no le ocurre, con todos mis respetos a los funcionarios. Pero no es fácil estar con alguien con tantas subidas y bajadas”.

¿Cuál es la solución? Hoy en día son muchos los empresarios o emprendedores que optan por asistir a terapia de pareja especializada, ya que se dan cuenta de que su vida personal y familiar no es la que quieren y es inevitable que acabe afectando a su vida profesional.

“Le dedicamos mucho tiempo a nuestro trabajo, pero con el tiempo nuestras necesidades van cambiando y lo realmente importante son las relaciones y las personas”.

Las relaciones de pareja y la vida familiar afectan mucho a la calidad del trabajo. Porque se puede hacer de manera individual, pero cuando se aprende a compartir es mucho más enriquecedor y empoderante.

Almudena Sos tiene un programa dedicado a estos colectivos, Emprende en Pareja en el que en 3 meses la persona y su relación de pareja experimenta una transformación profunda.

A veces se hace terapia para los 2 miembros de la pareja, pero la mayoría de las veces solo viene uno de ellos. Se empieza por tratar temas de pareja y personales.

La persona, desde la primera sesión experimenta una gran sensación de alivio, “es como si me hubiera quitado un peso de encima que ni sabía que lo tenía”…

Al poco tiempo, nota una enorme mejora su vida personal, familiar y su trabajo, ya que al evolucionar la persona y superar todos sus bloqueos, todo lo de su alrededor mejora.

