Bybit anuncia el patrocinio del legendario equipo de eSports NAVI

miércoles, 25 de agosto de 2021, 12:48 h (CET) La plataforma de criptomoneda en rápido crecimiento se da la mano con la leyenda de los eSports en ascenso meteórico. Bybit afirma que esto marca el comienzo de su incursión en colaboraciones eSports. Los jugadores de NAVI participarán en la próxima World Series of Trading (WSOT) 2021 de Bybit Bybit, una de las plataformas más importantes de intercambio para los apasionados de las criptomonedas, ha anunciado hoy una alianza de varios años con el equipo de eSports NAVI (“Natus Vincere”), ampliando la sinergia entre dos industrias en crecimiento sumamente rápido que no pueden más que subir.

El patrocinio situará el nombre de Bybit en el mapa de los eSports en un gesto simbólico de acercamiento entre dos comunidades creativas que están avanzando en la redefinición de finanzas y deportes. El patrocinio, además de colocar el logotipo de Bybit en las camisetas de NAVI, también incluirá colaboraciones, atendiendo a la repercusión, en iniciativas solidarias, proyectos escolares y universitarios, así como campañas contra el odio y el acoso.

Bybit tiene reservada una serie de activaciones para ayudar a los fans de NAVI a poner a prueba sus habilidades competitivas en la entrega 2021 de la competición de trading de criptomonedas insignia de Bybit, la World Series of Trading (WSOT). Los espectadores de la WSOT 2021 verán nombres familiares del equipo de grandes jugadores de NAVI. La comunidad cripto ha estado esperando el evento del año con un premio acumulado récord de hasta 7,5 millones de dólares estadounidenses.

Lo mejor de ambos mundos

Contando con la friolera de 18,4 millones de seguidores y cerca de 600 millones de visualizaciones de vídeos acumuladas en YouTube, NAVI llega a un segmento único de 15 millones de fans al mes. Así pues, ha sido uno de los equipos de eSports más visualizado del mundo en 2020.

Como socio exclusivo de NAVI, la plataforma de criptomoneda Bybit tendrá mayor visibilidad entre uno de los perfiles demográficos de más rápido crecimiento en deportes y gaming. A su vez, Bybit está deseando iniciar a los integrantes de la comunidad de eSports en las infinitas posibilidades que las criptomonedas podrían depararles.

Los mundos de la inversión y del gaming profesional comparten puntos en común: los fans de los eSports y los apasionados de la criptomoneda entienden de tecnología, tienen visión de futuro y confían en sus operaciones. Ambas industrias han demostrado además su poder transformador en un breve periodo de tiempo.

En tan solo tres años, Bybit se ha erigido en uno de los máximos referentes en trading de criptomoneda con más de 2,5 millones de usuarios registrados de más de 200 mercados. Se clasifica en segunda posición en términos de volumen diario de futuros de Bitcoin y ha registrado más de 1 billón de dólares estadounidenses en volumen total de operaciones en general en el primer trimestre del año. Liderados por veteranos pioneros en desarrollo de blockchain y plataforma forex, Bybit destaca por su trading online intuitivo, profesional e innovador y por su experiencia en cloud mining para clientes minoristas e institucionales, siendo conocido por proporcionar fiabilidad incluso en periodos de alta volatilidad.

Bybit cree en la igualdad de oportunidades de inversión para todos los apasionados de las criptomonedas. El patrocinio ofrecerá recursos en educación financiera para gamers que busquen diversificar e invertir en monedas digitales.

Ambas industrias emergentes y en rápida evolución, las criptomonedas y los eSports prometen revolucionar el panorama trazando el futuro de las finanzas y los deportes. Proyectado para convertirse en una industria milmillonaria en 2021, se espera que el sector de los eSports dé la bienvenida a unos 200 millones de nuevos gamers para 2024 según la empresa de analítica Newzoo.

Con perfiles demográficos abrumadoramente jóvenes, se pronostica que eSports sea una industria que "únicamente suba" al igual que las criptomonedas están abriéndose camino globalmente hacia las carteras convencionales. Muchos integrantes de la comunidad eSports estarán probablemente interesados en adoptar una clase de activos descentralizados, sin fronteras y "primero digital", que además se beneficiarán de conectarse con una de las mejores plataformas que facilitan criptomoneda.

Primera operación eSports de Bybit

“La pandemia de COVID-19 ha cambiado numerosas convenciones establecidas en diversas experiencias humanas. Tanto los deportes como las finanzas han asistido al ritmo exponencial de la popularización de dos nuevos participantes — eSports y criptomoneda”, afirma Ben Zhou, cofundador y CEO de Bybit.

“Estamos encantados de conectar con uno de los nombres más icónicos de los eSports que ha proporcionado más de 86,1 millones de horas de emocionante entretenimiento a audiencias de todo el mundo en 2020. Como una de las empresas emergentes de más rápido crecimiento creada para los apasionados de las criptomonedas, estamos ilusionados con firmar con NAVI, y estamos deseando desplegar la sinergia natural entre la comunidad cripto y los deportistas y creadores de eSports", señaló.

“Compartimos la visión de la auténtica deportividad, así como la motivación de ser los mejores en el juego. Tanto si estás en el negocio de las finanzas innovadoras como en los eSports de competición, para ser un buen jugador necesitas trabajar duro, perfeccionar tu destreza y diseñar una estrategia. Ese es el motivo por el que estamos constantemente buscando socios en pro de la excelencia", añadió.

"Creo que esto tenía que ocurrir. La criptomoneda y los eSports tienen mucho en común: son nuevos, están en rápida expansión y es interesante seguirlos para aprender. Nos esforzaremos por mostrar a los fans de los eSports el valor real de la comunicación digital a través de la plataforma de criptomenda Bybit y nuestro equipo. Asimismo, queremos hacer llegar el mundo de los eSports a los entusiastas de las criptomonedas como aspecto de interés para ellos. Esperamos aportar nuevos proyectos atractivos e innovadores que hagan de los eSports un lugar mejor en el que jugar juntos”, señala Alexander Pavlenko, CMO de NAVI.

Con 46 jugadores en 12 disciplinas y academia, NAVI ha cosechado un total de 247 premios desde 2009.

Empieza el juego: y lo que está por llegar

Como plataforma global que apasiona a los usuarios de distintas partes del mundo, Bybit cuenta con más planes para avanzar en su integración en la comunidad internacional de eSports.

El debut de Bybit en los eSports se hace eco de su valor global, inclusivo e innovador, reflejando los ideales compartidos de la comunidad de las criptomonedas. Bybit está dando el pistoletazo de salida a la temporada de juegos con NAVI para poner en marcha una amplia variedad de incorporaciones y actividades, reuniendo a marcas globales tales como Monster Energy, ASUS, Puma y Logitech, así como a otros seguidores de los eSports.

Compartiendo su visión de un futuro en las criptomonedas con la comunidad global de eSports, Bybit presentará a los jugadores de NAVI en la próxima WSOT 2021 que se ha convertido en el evento gaming principal dentro de la comunidad de las criptomonedas y al que seguirán más anuncios sobre alianzas y patrocinios.

Acerca de Bybit

Bybit es una plataforma de intercambio de criptomoneda establecida en marzo de 2018 para ofrecer una plataforma profesional en la que los traders de criptomoneda puedan encontrar un motor de coincidencia ultrarrápido, un excelente servicio de atención al cliente y asistencia a la comunidad en varios idiomas. La empresa proporciona innovadores servicios de trading online y productos de cloud mining, así como soporte API, a clientes minoristas y profesionales de todo el mundo y se esfuerza por ser la plataforma de intercambio más fiable para la clase emergente de activos digitales.

Si desea más información, visite la página web: https://www.bybit.com/

Para estar al tanto de las novedades, siga las plataformas sociales de Bybit en Twitter y Telegram.

Acerca de NAVI

NAVI es uno de los principales clubs de eSports del mundo, fundado el 17 de diciembre de 2009. A lo largo de su dilatada historia, el club ha tenido representación en 18 disciplinas: los jugadores han ganado numerosos premios en todo el mundo. Ahora, NAVI cuenta con equipos en CS:GO, Dota 2, PUBG, Apex Legends, Rainbow Six, Brawl Stars, VALORANT, Free Fire, Wild Rift.

Si desea más información, visite la página web: https://navi.gg/en/

Acerca de WSOT

La World Series of Trading (WSOT) es una competición mundial de trading de criptomoneda impulsada por Bybit que aboga por el espíritu competitivo, el juego limpio y que fomenta el compañerismo entre los apasionados de la criptomoneda de todo el mundo. La WSOT celebra los cambios positivos que la criptomoneda y la tecnología han traído a nuestras vidas.

La WSOT clasifica a los participantes según el porcentaje "ganancias/pérdidas", compitiendo los traders en igualdad de condiciones, independientemente de sus bolsillos.

Lea las reglas e inscríbase para la WSOT 2021: bybit.com/wsot2021

