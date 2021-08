Conservar el agua con los cobertores de piscina de invierno de Toldos Picasso Emprendedores de Hoy

Durante el invierno las piscinas están expuestas a la lluvia, nieve y suciedad, por lo que en estos casos es preciso tomar medidas preventivas para conservar el agua en buen estado y una de ellas son los cobertores de piscina de invierno. Se trata de una lona que se coloca sobre la superficie de las piscinas para protegerlas durante la época de frío.

En España Toldos Picasso es una de las tiendas online mejor valoradas por los clientes a la hora de comprar un toldo para piscina, ya que cuenta con cobertores resistentes, de buena calidad y a buenos precios que se adaptan a las necesidades de los clientes.

¿Cuáles son las ventajas de los cobertores de piscinas de invierno? Durante el invierno bañarse en una piscina es una actividad muy inusual, pero esto no significa que se descuide su mantenimiento. Una de las mejores alternativas para conservarlas en buen estado, es colocándoles un cobertor que proteja la cubierta de insectos, hojas, entre otros desperdicios del aire que terminan por ensuciar el agua.

La lona más recomendable para piscinas es la que tiene refuerzo porque aguanta más, es de material bicolor, tiene una cara azul y otra negra. Esta opacidad evita que se proliferen en el agua microorganismos responsables de darle un color verdoso, por lo que gracias a esta lona es posible aprovechar el agua sin tener que cambiarla de un año para otro, permitiendo un ahorro más eficiente del recurso natural y una reducción importante en la facturación. Pero también disponen de una gran variedad de colores de lona para todos los gustos, eso sí, son lonas sin refuerzo.

Además, usar una lona para piscina es una forma de prevenir accidentes sobre todo si en el hogar hay niños, mascotas o personas mayores con riesgo a caerse. Aunque los cobertores no se consideran una solución 100% segura para evitar caídas, es una buena manera para alertar y evitar peligros. También es una opción recomendable para suprimir posibles atascos de tuberías de desagüe por caída de hojas, tierra, o cualquier otro objeto que pueda obstruir el buen funcionamiento de las piscinas.

Toldos Picasso: líderes en cobertores de piscinas para invierno en España Cuando se trata de comprar cobertores para piscinas, Toldos Picasso destaca entre la preferencia de los clientes por fabricar a medida cobertores de cualquier tamaño de piscinas y en varios colores. Además, ofrecen presupuestos personalizados que se adaptan a la medida del cliente y unos precios muy competitivos. A la hora de hacer el pedido de una lona, el equipo de Toldos Picasso recomienda añadir al tamaño original de la piscina unos 15 centímetros perimetrales para cubrir los bordes por completo. Por ejemplo, si la piscina mide 8,5 x 5, la medida a comprar debería ser 8,80 x 5,50 cm.

Toldos Picasso ofrece una tienda online intuitiva, en la cual los clientes pueden acceder a su variedad de productos de forma fácil y pueden comprar cualquiera de sus productos de forma segura a través de tarjeta de crédito. También, realizan envíos a nivel nacional a Península, Islas Canarias, Islas Baleares, Ceuta y Melilla, para solicitar mayor información de sus servicios las empresas y particulares pueden contactarlos por el correo cobertores-online@toldospicasso.es y conocer más de esta propuesta atractiva para proteger la piscina durante la época de invierno.

