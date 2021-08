Amplio catálogo de artículos para el hogar o para el negocio en Comercial Dayma Emprendedores de Hoy

miércoles, 25 de agosto de 2021, 11:00 h (CET)

Tener una página web de confianza en la que poder comprar todos aquellos artículos que sean necesarios tanto en el ámbito profesional como en el ámbito particular, resulta muy beneficioso a nivel de comodidad, practicidad y seguridad. Actualmente, una de las empresas que pone a disposición de los clientes un amplio catálogo de todo tipo de productos para el hogar y para uso profesional es Comercial Dayma, que incluye entre su gran variedad de artículos electrodomésticos, materiales de limpieza, calefactores, accesorios para el jardín o maquinaria para el sector de la hostelería, entre muchos otros.

Un total de 8 categorías con decenas de artículos En la página web de Comercial Dayma, tanto el cliente particular como el cliente profesional encontrará todo aquello que le haga falta en su hogar o negocio, respectivamente. Esta plataforma está estructurada en un total de 8 categorías: productos COVID/desinfectantes, maquinaria de hostelería, productos higiene/limpieza, productos cocina/hogar/cuidado personal, calefacción interior/exterior, productos jardín/camping, productos fitness/movilidad/descanso, y por último, productos de un solo uso. Por lo tanto, el usuario podrá encontrar en una misma página web desde una afeitadora o una aspiradora, objetos imprescindibles en el hogar, hasta creperas, grandes freidoras industriales o recipientes para hacer el tradicional Baño María, maquinaria que tiene un puesto fijo en el funcionamiento de cualquier cocina de hotel, restaurante o bar.

Una ficha técnica que detalla todas las prestaciones de los artículos Gracias al funcionamiento y la estructura de la página web de Comercial Dayma, el cliente podrá ir añadiendo al carro de la compra todos aquellos artículos en los que está interesado, para finalmente pagar por aquellos que vaya a comprar y descartar aquellos otros que no se van a adquirir. Esta tienda online facilita a los clientes una ficha técnica con una descripción detallada sobre cada uno de los productos, para así poder obtener mayor información sobre las prestaciones y características del objeto en concreto. En esta ficha técnica, el cliente también podrá ver cuál es el tiempo estimado que transcurrirá hasta que reciba su pedido.

Con todo esto, Comercial Dayma se postula actualmente como una de las páginas web de confianza a tener en cuenta a la hora de adquirir todo tipo de productos para el hogar o para el trabajo. El cliente encontrará en esta página web todo aquello que busca a un precio único. En la página principal, la empresa dispone su correo electrónico y su número telefónico para resolver cualquier tipo de duda y dar más información a aquellos clientes que lo requieran.

