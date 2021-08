El Rayo Vallecano y Xerintel cumplen 10 años trabajando juntos Emprendedores de Hoy

martes, 24 de agosto de 2021, 23:00 h (CET)

La relación entre el Rayo Vallecano y Xerintel ha sido muy estrecha desde el inicio, convirtiéndose en una alianza que tras una década, permanece intacta. El Rayo Vallecano es un equipo de Primera División del fútbol español fundado a principios del siglo XX, caracterizado por una afición fiel y una historia de casi un siglo. Hoy, este emblemático equipo de La Liga acaba de cumplir 10 años trabajando de la mano de Xerintel, una empresa que entre otras cosas, ha puesto sus servicios a la disposición de este equipo para el desarrollo de su web, su tienda online, venta de entradas y más.

Una década trabajando juntos: el Rayo Vallecano y Xerintel Xerintel es una de las empresas líderes en España en cuanto a desarrollo web, marketing digital, desarrollo de apps y posicionamiento web. La calidad de sus servicios ha logrado atraer a clientes de la talla de IKEA, Fundación Cruzcampo, Toyota y el Granada Club de Fútbol, entre otros. Concretamente, son más de 4.000 los proyectos ejecutados satisfactoriamente en los casi 20 años de historia de la compañía. Sin embargo, un hecho notable este año para Xerintel son los 10 años que está por cumplir trabajando junto con el equipo de fútbol de la Primera División de La Liga, el Rayo Vallecano.

Su vinculación se inició en el año 2011, cuando Xerintel fue la compañía responsable de la creación y el desarrollo de la nueva web del equipo, así como también de su servicio de correo electrónico. A partir de entonces, se creó un vínculo con este equipo de fútbol que se ha mantenido hasta hoy, una década más tarde, cuando aún se mantiene su firme unidad.

Proyectos realizados con el Rayo Vallecano Además de los primeros trabajos en 2011, ha habido otros proyectos que se han realizado durante los últimos 10 años. Un ejemplo de ello fue el posterior desarrollo de la tienda online del equipo, que daba visibilidad en la web a los artículos oficiales del Rayo Vallecano disponibles para la venta al público. También cabe mencionar que durante los primeros años, Xerintel fue patrocinador del Rayo Vallecano y responsable de la creación de todos los sistemas de renovaciones de abonados anuales, mediante enlaces de renovaciones. Posteriormente, la empresa se encargó de desarrollar un portal para la devolución de pagos correspondiente a los abonos de socios que no pudieron disfrutar debido a la pandemia por COVID-19; y creó la plataforma dedicada a la venta de entradas para el Play Off a la Liga BBVA.

Estas y otras operaciones son las que durante 10 años han compartido el Rayo Vallecano y Xerintel. Tras este aniversario y el éxito que han tenido las diferentes operaciones que ha realizado la compañía por el club de fútbol, todo parece indicar que este vínculo durará muchos años más.

