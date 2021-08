INUSUAL School: ¿Cuáles son los motivos para que las empresas no innoven y no impulsen la cultura innovadora en sus trabajadores? Emprendedores de Hoy

martes, 24 de agosto de 2021, 19:00 h (CET)

La organización que permite a los profesionales desarrollar su liderazgo y convertirse en las personas con quien todos querrían trabajar es INUSUAL school. Actualmente, todas las compañías necesitan renovar su manera de trabajar, colaborar, comunicar e innovar.

Hay varios factores por los que las compañías no avanzan, entre ellos está el miedo al cambio, el no tener el personal calificado para cada función, el temor a cometer errores y el no escuchar las necesidades de su mercado, clientes, proveedores y aliados. Para avanzar de manera exitosa, es fundamental que la persona que lidera el proyecto sepa fomentar una cultura innovadora, puesto que la única manera para que una empresa sea innovadora es que sus líderes lo sean también.

En este contexto, para impulsar la innovación en profesionales, equipos y organizaciones enteras, INUSUAL school pone a disposición de las personas interesadas un completo programa de coaching en Liderazgo Innovador.

Convocatoria abierta para la 4ª Edición de Liderazgo Innovador Tradicionalmente, las empresas siempre han pensado que cuando hay algo que funciona, esto no se debe tocar, uno de los principales motivos que provoca que las organizaciones no innoven. Por lo tanto, el miedo al cambio es algo a erradicar desde un inicio para conseguir una buena cultura innovadora. A este miedo al cambio se suma el miedo a cometer errores graves, pero el proceso de innovar y cometer posibles errores se debe ver como una forma de crecer personal y profesionalmente. A veces las pruebas pueden salir bien y otras veces mal, pero lo importante es innovar para así poder aprender y evolucionar en un futuro.

Uno de los aspectos más importantes que impide que las empresas innoven es la falta de profesionales que cuenten con las habilidades necesarias para liderar y hacer frente a un proceso de innovación. Este punto es el que ha llevado a INUSUAL school a impulsar un programa transformacional en Liderazgo Innovador, que impartirá su 4ª edición del 27 de septiembre al 3 de noviembre de 2021, de forma 100% online.

Talento innovador: los líderes del mañana A través de la Certificación en Liderazgo Innovador de INUSUAL school, se busca que los participantes descubran su propio perfil innovador y el lado Inusual que hará que conecten con su propósito y alcancen todo su potencial. Un liderazgo innovador permitirá desatar el talento innovador de todo un equipo y como consecuencia, de toda una organización.

Este programa transformacional es impartido por Pere Rosales, Asesor en Liderazgo Innovador, Coach Ejecutivo y Organizacional con más de 20 años de experiencia y autor de diferentes libros sobre innovación y liderazgo. Quienes ya han realizado el programa en anteriores ediciones destacan que han salido con una mirada absolutamente nueva y transformadora y que se trata de una serie de lecciones que remueve, redescubre y abre horizontes a todos aquellos que las cursen.

El futuro de las empresas pasa por la cultura innovadora de sus líderes y miembros. Por esta razón, la Certificación en Liderazgo Innovador que ofrece INUSUAL school supone una gran opción para que los líderes de las empresas puedan convertir las crisis en oportunidades.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.