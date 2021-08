Ofertas de empleo en el extranjero de JOByes Emprendedores de Hoy

Buscar nuevas oportunidades para crecer en el ámbito laboral y desarrollarse a nivel personal es una de las principales razones que lleva a los españoles a tomar la decisión de emigrar y buscar ofertas de empleo en el extranjero. Gracias al contexto digital, plataformas como JOByes sirven de vínculo entre los profesionales y los miles de ofertas de distintas especialidades y países, postulándose así como una alternativa muy atractiva para las personas que buscan opciones para trabajar fuera de España.

Las alternativas laborales que propone JOByes Una de las alternativas laborales que está en pleno auge en España es la búsqueda de empleo en el extranjero. Las razones son muchas y es que, de acuerdo a un estudio realizado por la encuestadora Randstad, un 64,5% de los encuestados eligen trabajar fuera del país para desempeñar labores más importantes, mientras que el resto de los encuestados lo hace por obtener un mejor salario. Estas cifras muestran que los motivos para emigrar no corresponden únicamente a tener un mejor puesto, sino también a tener una mejor oportunidad de crecimiento, conocer otras culturas e idiomas y alcanzar un mejor desarrollo profesional.

Una de las plataformas que le facilita a los profesionales la búsqueda de oportunidades laborales es JOByes, una página web que se actualiza diariamente y que cuenta con más de 75 millones de ofertas de empleo en 60 países como Estados Unidos, Emiratos Árabes, Canadá, Reino Unido y Japón, entre otros.

Para explorar la gama de ofertas de empleo disponibles, los usuarios deben ingresar a la web de JOByes, seleccionar el país en el cual se desea conseguir una oferta laboral e inmediatamente la plataforma desplegará un panel con diversas opciones de vacantes disponibles a elegir de acuerdo a las habilidades del profesional.

Dentro de la web, hay ofertas para trabajos presenciales y trabajos en remoto, lo que representa una ventaja para aquellos profesionales que desean trabajar con empresas extranjeras, pero sin tener que mudarse a otro país.

Variedad de vacantes disponibles para distintas especialidades JOByes se diferencia de otras plataformas en su variada oferta laboral y en que se pueden encontrar puestos de todo tipo. Existen desde vacantes para profesionales, hasta vacantes para personas con poca preparación universitaria como cuidadores, limpiadores, albañiles y fontaneros, entre otras.

La plataforma es muy intuitiva y fácil de usar, además, contactar con las empresas o reclutadores es gratis. El aspirante no tendrá que pagar ni un euro y podrá acceder a cientos de ofertas laborales.

Ampliar los conocimientos, mejorar el estilo de vida y conocer nuevas culturas e idiomas es el sueño de muchos profesionales que ahora puede hacerse realidad gracias a plataformas como JOByes, que conecta a los profesionales con miles de vacantes y proyectos en distintas áreas.

