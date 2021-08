Un cambio de vida hacia lo natural con los aceites ecológicos de la tienda online Santos Óleos Emprendedores de Hoy

martes, 24 de agosto de 2021, 19:00 h (CET)

Santos Óleos es el fabuloso mundo dónde los pequeños milagros en el paladar, en la piel, así como en la salud física y emocional, ocurrirán en la vida de todo aquel que decida formar parte de él. Es la única tienda online donde los aceites naturales, 100% de origen ecológico, crean un mundo de sensaciones únicas en la gastronomía, la cosmética y el bienestar integral.

De manos agricultoras, respetuosas con el medioambiente, proviene cada uno de los aceites que se han convertido en una verdadera bendición para toda España. Los creadores de Santos Óleos son unos auténticos apasionados de ofrecer una experiencia que conecta con lo sustentable, mientras los clientes disfrutan de la más amplia gama de productos disponibles al visitar la página web de la empresa, cuya sede administrativa se encuentra en Barcelona.

Comer, embellecer y sanar En las secciones de Gastronomía, Cosmética y Bienestar, el cliente tiene a su disposición aceites ecológicos de reconocidas marcas y también de pequeños productores emergentes que encuentran en este website la oportunidad de hacer más visible su oferta.

En la sección de aceites comestibles, la tienda online ofrece deliciosas opciones, perfectas para maridar los platos favoritos, entre las que destacan algunas como los Aceites de Oliva Virgen Extra (AOVE), con presentaciones como el “1948 Oleum Ecológico Picual Premium”, con un sabor intenso y aroma sin igual; o el AOVE ecológico SPO (Salute per Oleum) Castillo de Canena, dedicado a la salud femenina, recomendado durante el embarazo, rico en vitamina D3, Omega 3, antioxidantes y curcumina.

En este apartado de la página web, los amantes de la buena comida también podrán degustar aceites de aguacate, coco, sésamo, lino y demás variedades, que pueden disponer tanto en la despensa de la cocina, como en la repisa del baño, al sumar propiedades en el área cosmética, una categoría en la que Santos Óleos se destaca con productos para la piel y el cabello.

Entre los cosméticos, destacan algunos como el aceite corporal Skinny Per Purr, para controlar la celulitis y revitalizar la piel de las piernas; los aceites esenciales de limón contra las manchas producidas por el sol; los de jojoba, con propiedades antiedad; y óleos de amapola, argán, naranja y jengibre, entre muchos otros.

La sección de Bienestar de Santos Óleos representa un concepto integral de salud, placer y equilibrio vital que solo pueden aportar los productos ecológicos. Han resultado de gran popularidad los de líneas como Herbarom, con su aceite Relax que favorece el sueño; o el de Naturallowed, con base en semillas de cáñamo, usado como lubricante íntimo natural; asimismo, el de árbol de té, eficaz repelente para mosquitos e ideal para la desinfección del hogar.

Valores que marcan la diferencia Santos Óleos garantiza que cada una de las opciones del catálogo online tiene un origen totalmente orgánico, sin aditivos ni químicos, provenientes de una red productora y comercializadora basada en los valores de compromiso con la calidad, respeto al medio ambiente, responsabilidad con el entorno y honestidad a la hora de vender el mejor aceite.

Al añadir los productos elegidos en el carrito de compras, los usuarios pueden recibir su encargo, con destino a toda la Península y Baleares, sin pagar gastos de envío cuando la cantidad a pagar supere los 60 euros. En menos de una semana, el sabor, la salud y la calidad de estos óleos estarán en el hogar destinatario.

Un mundo que invita a cambiar la visión hacia la integración del ser humano con la naturaleza, a través de estos maravillosos elixires vitales, espera a quienes opten por mejorar su salud y resaltar su belleza, con la certeza de que por cada santo, habrá un milagro.

