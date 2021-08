Xerintel estrena nueva web con múltiples descuentos Emprendedores de Hoy

lunes, 23 de agosto de 2021, 19:00 h (CET)

En menos de 20 años, Xerintel se ha convertido en una empresa de referencia en toda España con una plantilla con más de 30 profesionales del sector. De hecho, a lo largo de su trayectoria, tanto su trabajo como su personal experto, han recibido reconocimientos importantes, por lo que muchas marcas y clientes de prestigio como Rayo Vallecano, Granada Club de Fútbol o IKEA, entre más de 4.000 clientes, han confiado en sus excelentes servicios de desarrollo web y marketing digital.

La novedad es que esta firma estrena una nueva web, cargada de nuevos detalles interesantes y atractivos para sus clientes, motivo por el cual ahora mismo ofrece atractivas promociones y descuentos que alcanzan hasta el 25%.

Este año, Xerintel celebra 18 años de trayectoria, y lo hace presentando su nueva web profesional, la cual está diseñada con la última tecnología en diseño web, incorporando múltiples scroll FX, animaciones atractivas e interesantes, un muy amplio portfolio con cientos de proyectos, y mucho más. No obstante, esto no es lo único con lo que esta empresa celebra su 18º aniversario, sino que además hasta el 22 de agosto de este año, tendrá habilitadas ofertas, promociones y descuentos en su página web. Concretamente, habrá un 25% de descuento para recurrentes y productos, mientras que por otro lado habrá un 10% para productos de desarrollo. De esta forma, el momento para contratar los servicios de Xerintel es ahora, para que así ningún cliente se pierda todo lo que la empresa ha preparado con motivo de su celebración.

¿Cómo ha sido la trayectoria de Xerintel durante estos 18 años? Xerintel nació como una startup, que rápidamente se convirtió en una empresa que logró captar la atención de los españoles gracias al excelente trabajo que ha realizado desde sus inicios. La firma se ha dedicado a ofrecer siempre lo mejor a sus clientes en todo lo que tiene que ver con desarrollo web personalizado, marketing digital, desarrollo personalizado de apps, y mucho más. El éxito cosechado se debe a un personal experto y comprometido con las personas, razón por la cual Xerintel ha logrado ser galardonada en varias ocasiones. De hecho, en 2012, su CEO Alberto Alcántara fue nominado al Premio Nacional Joven Empresario, entregado por los reyes actuales de España. Pero además, la empresa también ha sido recomendada por la revista de negocios Forbes, en la edición de abril de 2013, donde se destaca a Xerintel como una de las empresas con mayor proyección en España. Además el CEO, Alberto Alcántara, es miembro del Panel de Expertos del Proyecto Internacional GEM (General Enterpreneurship Monitor), el programa mas prestigioso y extenso estudio sobre el estado del emprendimiento a nivel mundial

Es por esto que actualmente, miles de startups, pymes, y grandes marcas confían en sus servicios. Tras casi 20 años de experiencia y trayectoria, se mantienen siempre ofreciendo lo mejor a sus clientes, brindando además soporte telefónico para nuevos proyectos todos los días, las 24 horas.

