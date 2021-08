iTravex trae a España los primeros chárter desde Ucrania tras la apertura de fronteras para sus nacionales Comunicae

martes, 24 de agosto de 2021, 13:31 h (CET) iTravex DMC, agencia receptiva líder en el mercado de la antigua Unión Soviética, ha dado la bienvenida este fin de semana a los primeros vuelos chárter procedentes de Ucrania desde el inicio de la pandemia. La operativa llega tras el reciente reconocimiento del certificado Covid ucraniano por parte de la Comisión Europea, hecho que facilitará los viajes entre ciudadanos del país este europeo y los países de la UE iTravex DMC, agencia receptiva líder en el mercado de la antigua Unión Soviética, ha reiniciado este fin de semana las operaciones con Ucrania, a través de los primeros vuelos chárter del turoperador ucraniano Join Up, que conectan su capital, Kiev, con Tenerife, Barcelona y Alicante. La nueva operativa llega tras el reciente reconocimiento del certificado Covid ucraniano por parte de la Comisión Europea, hecho que facilitara los viajes entre ciudadanos del país este europeo y los países de la UE y que, de facto, abre las puertas a los turistas ucranios. Son los primeros vuelos desde este país tras el cierre de fronteras provocado por la pandemia de covid-19.

Las rutas, operadas por la aerolínea del turoperador, Sky Up, cuentan con dos frecuencias semanales en las rutas con Tenerife Norte y Alicante, saliendo los martes y viernes, en el caso de la ruta hacia la isla canaria, y los jueves y los domingos, en la ruta con Alicante.

Por otro lado, la ruta que conecta Kiev con el aeropuerto del Prat, cuenta con cuatro frecuencias a la semana, los lunes, miércoles, viernes y sábado.

“Retomar esta operativa es muy importante para nosotros, porque significa un retorno a la normalidad tras el parón de la pandemia. Los primeros vuelos operados el pasado fin de semana llegaron llenos y se prevé que continúe esta tendencia en los siguientes. Además, en los próximos vuelos, y en colaboración con las oficinas de turismo respectivas, vendrán representantes de agencias de viajes de Ucrania en viajes de familiarización que contribuirán a incrementar el interés por Tenerife, Barcelona y Alicante. Asimismo, con la validación por parte de la Unión Europea del certificado COVID expedido en Ucrania que se suma a la exención de visado que ya existía, esperamos que el mercado ucraniano como emisor crezca notablemente”, indica Ellada Peskova, managing partner de iTravex.

Por otro lado, Ellada Peskova ha destacado además que “los vuelos chárteres garantizan un máximo volumen y ocupación de hoteles, así como de los comercios y establecimientos del entorno, dado que las personas que llegan en estos vuelos son de mediana edad y con niños y su gasto medio es mayor”.

Gracias al reinicio de estos vuelos, iTravex gestionará los programas en destino de los clientes siguiendo los más altos estándares de calidad, en hoteles seleccionados de las tres localidades y que cumplen con todos los protocolos COVID. El programa incluye, además de los alojamientos y transfers y visitas “burbujas” guiadas.

El reinicio de operaciones se lleva a cabo además aprovechando el contexto de la reciente validación por parte de la Unión Europea de los certificados COVID-19 expedidos en Ucrania, y que facilitará la entrada de turistas de ese país a España, junto a la ya vigente exención de visados para sus ciudadanos.

Con esta operativa, iTravex contribuye al impulso la recuperación de llegadas de turistas internacionales de mercados emisores que han experimentado un notable crecimiento en los últimos años, como es Ucrania, Eslovenia y Polonia. Próximamente, tiene previsto reiniciar también operaciones con la República Checa.

Sobre iTravex

ITravex DMC es una de las principales agencias receptivas con una amplia trayectoria en los mercados emisores de Europa del Este. Fue fundada en 2012 en Barcelona por Ellada Peskova y Kirill Peskov, dos empresarios con una amplia experiencia en el sector y pioneros en la introducción del turismo ruso y de países del este en el mercado español.

Esta agencia receptiva se caracteriza por su modelo mixto, en el que combina un sistema de reservas online con una atención personalizada a sus clientes en destino.

En 2018 y 2019, iTravex fue reconocida por Financial Times como una de las compañías de mayor crecimiento en Europa en su ranking FT 1000: Europe’s Fastest Growing Companies.

