Music Business Academy y Pitch Music Marketing lanzan su máster estrella de Industria Musical en Aticco

martes, 24 de agosto de 2021, 11:23 h (CET) Después de más de 100 estudiantes en su primera edición online ahora Music Business Academy y Pitch Music Marketing vuelven, además de con su versión online, con una edición semipresencial de su máster estrella en Industria Musical. Los estudiantes podrán formarse en las instalaciones de Aticco María de Molina (Madrid), que cuentan con más de 2000 metros cuadrados disponibles para impartir no solo las clases presenciales sino un sinfín de actividades culturales, conciertos, meets & greets, entrevistas, etc Music Business Academy nació como una interesante y fresca posibilidad para buscar una mejor formación en ámbitos relacionados con el desarrollo artístico, la representación de artistas o el marketing musical, entre otros. Actualmente cuentan con una comunidad de más de 100 estudiantes especializados en industria musical y más de 50 profesionales que forman parte del desarrollo de estos estudiantes.

Durante estos meses de parón y reflexión, muchos profesionales de todos los ámbitos han optado por pasar sus días y horas buscando una formación acorde al trabajo que desempeñan o querían desempeñar en el futuro.

En el actual contexto en el que los estudios presenciales cuentan con numerosas medidas y restricciones, la formación online ha ido convirtiéndose en la protagonista. El aumento del interés generado en los últimos meses certifica ese cambio en el modelo de aprendizaje con respecto a la educación clásica de las últimas décadas. La formación online es una alternativa real en tiempos de cuarenta al permitir el acceso a la formación a cualquier persona con conexión a Internet.

Sin embargo, ¿qué ocurre con aquellos que quieren seguir formándose de manera presencial cumpliendo las medidas de seguridad? Una vez más Alejandro Montoya y Nicolás Castro han querido poner en el centro a las personas y ofrecer una formación acorde con todos los tipos de público que desean aprender en la industria del entretenimiento. Por ello, surge la primera edición del Máster Semipresencial en Music Business.

Los cursos seguirán siendo marketing digital, artista independiente, manager, dj profesional y distribución digital.

El lugar escogido para esta edición semipresencial son las oficinas centrales de Music Business Academy situadas en Aticco Madrid con más de 2000 metros cuadrados para impartir no solo las clases presenciales sino un sinfín de actividades culturales, conciertos, meets & greets con artistas, entrevistas, etc.

