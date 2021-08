El derroche mata y la sobriedad salva vidas Domingo Martínez Madrid, Burgos Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 24 de agosto de 2021, 13:13 h (CET)

Por altruismo o por egoísmo, una falta de vacunaciones en África aumenta el riesgo de mutaciones, al tiempo que amenaza la recuperación global, en mi opinión resulta urgente abastecer de vacunas a los países en desarrollo. Pero parece que las donaciones no se están materializando al ritmo prometido.

Igual sucede con las exportaciones por lo que cada vez más expertos africanos apuestan por la producción local, si no para todas las fases de producción, sí para algunas. Junto a la transferencia de tecnología, otra importante decisión en el tejado de los países ricos es el acaparamiento abusivo de vacunas.

Australia y sobre todo Nueva Zelanda, con ritmos de vacunación relativamente lentos, presentan bajas tasas de contagio, lo que recuerda que la prevención y la responsabilidad personal son tan necesarias como las vacunas. O que, de nuevo, el derroche mata y la sobriedad salva vidas. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.