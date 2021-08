Gumen: el menú empresa más completo y saludable para completar la jornada laboral Emprendedores de Hoy

martes, 24 de agosto de 2021, 12:28 h (CET)

Hay una gran cantidad de actividades a realizar en una jornada laboral y, en ocasiones, el tiempo pasa tan rápido que las posibilidades de salir a comer fuera de la oficina disminuyen. Consciente de esta necesidad, Gumen llega con una propuesta de menú empresa para que los empleados no deban salir a un restaurante para disfrutar de deliciosos platos, ya que ofrecen una amplia carta con opciones de comida tradicional y mediterránea gourmet que puede solicitarse de forma fácil a través de su página web.

Menú a domicilio para empresas de la mano de Gumen Con el objetivo de hacerle la vida más fácil a los trabajadores y facilitarle una amplia variedad de platos para complacer sus paladares, empresas como Gumen ofrecen un servicio excelente que se encarga de preparar comida a petición del comensal y llevárselas hasta la oficina en poco tiempo.

El concepto de esta compañía está orientado a ofrecer un servicio de proximidad en el cual los platos se cocinan el mismo día en el que han sido solicitados por el cliente para asegurar la frescura y la calidad de los alimentos. Cada plato es preparado por un equipo de chefs formados en la prestigiosa escuela de hostelería Hofmann, quienes se esmeran por crear menús nuevos, nutritivos, con ingredientes naturales y frescos que se adaptan a las exigencias de los comensales.

Gumen ofrece servicios gastronómicos en dos modalidades, la Cocina In Situ, en la cual los chefs se trasladan hacia las cocinas de la empresa para preparar platos artesanales de calidad, y la modalidad Sin Cocina, donde preparan los platos desde sus cocinas centrales garantizando la mayor frescura y exquisito sabor.

El servicio de envío de comida a domicilio de Gumen funciona en tres simples pasos. Primero, el cliente consulta el e-commerce y realiza la selección de los platos que desea consumir. Luego, los chefs se encargan de cocinar el plato y, por último, el cliente recibe el pedido en la empresa. Con esta alternativa Gumen asegura la entrega de sus pedidos en la fecha prevista, trabajando con rapidez y profesionalismo, como si se tratase de un show cooking.

Experiencia gastronómica variada para todos los gustos En la carta de platos de Gumen se pueden encontrar variedad de platos principales, entrantes y postres que conjugan lo mejor de la cocina tradicional y mediterránea con finos ingredientes naturales del campo y técnicas de la cocina gourmet. Entre los platos más solicitados por los clientes está la fideuá de calamar y gambón, el arroz de la Cerdanya y el arroz meloso de gamba. También, cuentan con un menú vegano como hamburguesas de quinoa y col con verduritas y carpaccio de calabacín con tomates secos.

Para conocer más del amplio menú de esta compañía de comida, las empresas o particulares pueden acceder su menú a través de la página web. Comer es uno de los placeres que más se disfrutan en la vida y si se combinan con servicios exclusivos de envío a domicilio como los que ofrece Gumen, la experiencia se vuelve inolvidable.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.