Cristo y el Che Guevara Jaime Fomperosa Aparicio

martes, 24 de agosto de 2021, 12:59 h (CET) Insisto una vez más, yo hablo de lo que he vivido y experimentado. Cuando estalló el huracán demoledor en la Iglesia Católica, en muchas parroquias o edificios religiosos, retiraron la imagen de Cristo y en su lugar pusieron al “Che Guevara”. Se estableció la “Teología de la Liberación” condenada por el Magisterio, pero que se propagó principalmente en Hispanoamérica.

Actualmente se habla de la Iglesia de los pobres, que es lo mismo pero camuflado. El 11-11-2016 con motivo del Jubileo de la Misericordia el Papa Francisco pide perdón por los cristianos que cuando ven a una persona pobre miran hacia otro lado. Ha asegurado que en el corazón del Evangelio está la pobreza como gran mensaje. Y yo pregunto: Santo Padre ¿De qué pobres hablamos? Dice que los cristianos miran hacia otro lado, pero Su Santidad y si pasa un pecador ¿Hacia donde miramos? Algo se avecina y no queremos verlo. Está ocurriendo lo que ya ocurrió, Cristo fue traicionado, negado y abandonado por sus discípulos. ¿Para qué fue Cristo abofeteado, escupido, azotado, coronado de espinas, cargado con la Cruz, crucificado y muerto, por los pobres?

Si, por los pobres pecadores. Al pie de la Cruz únicamente estaba su Santísima Madre y San Juan, el discípulo amado, que era como el resto de los que permanecieran fieles hasta el final. Esta Iglesia de los pobres, es decir, de la Teología de la Liberación, ha propiciado una situación extremadamente peligrosa, pero que ni la Iglesia ni la sociedad acaba de entender. Algo tremendo va a ocurrir, estamos provocando la ira de Dios y el Padre Eterno no va a consentir que la Pasión y Muerte de su Divino hijo sea estéril. O quitamos al "Che Guevara" y volvemos a adorar, amar y reverenciar a Cristo Verdadero Dios y Verdadero Hombre o la tragedia será inevitable.

