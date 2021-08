Gumen: el servicio de menú empresa que llega a cualquier oficina Emprendedores de Hoy

lunes, 23 de agosto de 2021, 22:38 h (CET)

Comer es uno de los placeres más grandes de la vida, especialmente, si los platos se elaboran con ingredientes frescos y naturales. España es reconocida por la diversidad de su gastronomía y las propuestas deliciosas que son un regocijo al paladar, siendo referencia en el mundo culinario y destacando por mantener la tradición. Comer con la dedicación que se le pone a las preparaciones hechas en casa no tiene comparación.

Motivados por el amor a la gastronomía española y la tradición nace Gumen, una empresa familiar que ofrece servicio de catering para empresas, bajo el principio de ofrecer a los comensales la posibilidad de disfrutar de platos con sabor tradicional y casero desde su trabajo con el servicio menú empresas.

Comer en la oficina como en casa El servicio para empresas de Gumen está diseñado para complacer a todos los targets de una compañía en su jornada laboral. El menú destaca por la cocina de proximidad, con comida elaborada el mismo día en la que será servida, de la mano de profesionales formados en la escuela de hostelería de Hofmann.

Gumen lleva a las empresas platos con ingredientes frescos, manteniendo la tradición, pero con propuestas nuevas y variadas. La cocina de esta empresa de catering ofrece menús de alta calidad, equilibrados y pensados para no romper el ritmo de trabajo.

Pasión por la cocina en todos los platos Gumen fue fundada en el año 1998 con los pilares de una cocina de proximidad, transparente y honesta, motivada por la pasión por la cocina y las técnicas tradicionales. El objetivo de esta compañía, a través de los años, ha sido mantener los principios de una empresa familiar, elaborando cada plato con el máximo detalle.

Entre las modalidades de catering, se encuentra el servicio para empresas con Cocina In Situ, en el que un grupo del equipo se integra en la cocina de la empresa para preparar a diario los menús, con la identidad y calidad que caracteriza a Gumen. También se elabora el menú para empresas Sin cocina, en el cual se preparan los platos en la central de Gumen y se llevan a su destino en el menor tiempo posible.

Además de garantizar una plena satisfacción del cliente y la sensación de disfrutar de una alimentación rica y balanceada en la oficina como en casa, esta empresa subraya su compromiso con el planeta. La cocina tradicional y saludable de Gumen se realiza con productos ecológicos, sin aditivos ni conservantes, con productos de proximidad y con empaquetado y metodología eco-friendly.

Para preparar una buena comida se necesitan buenos ingredientes, amor y pasión por la cocina. Gumen y su servicio para empresas cuida los detalles de preparación, desde el origen hasta que se sirve el plato, para el disfrute de cada uno de los trabajadores.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.