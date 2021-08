Forzapel, 60 cápsulas, el aliado para fortalecer el pelo, la piel y las uñas en verano de Herbetom Emprendedores de Hoy

La caída del cabello resulta un fenómeno muy común, siendo un problema que en la mayoría de ocasiones pasa totalmente desapercibido. Esta situación afecta a muchas personas de todo el mundo, tanto hombres como mujeres, y para muchos de estos individuos puede suponer un gran complejo.

Aunque la principal causa de la alopecia es el estrés, hay otros factores que lo pueden desencadenar: cambios estacionales, mala absorción de nutrientes como vitaminas y minerales, mala alimentación, etc. Afortunadamente, hay diversos productos naturales en el mercado para evitar la alopecia. Forzapel es el complemento alimenticio de Herbetom para la caída del cabello.

Combatir la caída del cabello gracias a este aliado natural Herbetom es una empresa de complementos alimenticios que se encarga de crear productos naturales para diversos ámbitos de la salud.

Uno de sus productos es Forzapel, un poderoso complemento con una amplia variedad de vitaminas, aminoácidos y minerales cuidadosamente seleccionados para nutrir el organismo y contribuir al mantenimiento del cabello, piel y uñas en condiciones normales.

Los componentes de Forzapel Forzapel contiene vitaminas del grupo B y vitaminas D y C. Asimismo, aporta una gran cantidad de aminoácidos como la L-Metionina, L-Cisteína y la L-Cistina y minerales como el zinc, el hierro, el cobre y el selenio. El zinc y el selenio contribuyen al mantenimiento del cabello, piel y uñas en condiciones normales.

Forzapel se presenta en una caja con 60 cápsulas. La dosis máxima recomendada para este complemento alimenticio es de 2 cápsulas al día.

