Fersay protagonista en varias campañas para reforzar su marca

martes, 24 de agosto de 2021, 10:07 h (CET) Fersay cuenta con 12.000 m2 de superficie en Madrid donde aloja más de 150.000 referencias y cuenta con dos delegaciones más en Alicante y Tenerife Fersay, la cadena de repuestos para electrodomésticos y electrónica del hogar, se sumerge en varias campañas publicitarias para reforzar su marca hacia cliente final.

La compañía, que lleva más de 40 años suministrando sus productos a clientes profesionales, abrió el canal directo hacia el consumidor final a finales del año 2018. Este cambio de estrategia vino de la carencia de algunos clientes profesionales en diferentes zonas de la geografía Española y ha desencadenado un nuevo e interesante negocio para la firma, que ya envía mas de 3.000 pedidos al mes a los hogares Españoles.

Ellos mismos se definen como solucionadores, enviando cualquier pieza en 24-48 horas a cualquier punto de España y Portugal y 48-72 horas a todo el sur de Europa.

En sus instalaciones centrales de Madrid tienen más de 150.000 referencias, que reparten a sus delegaciones de Alicante y Tenerife, a mas de 5.500 clientes profesionales, 56 córners y 15 franquicias. Ahora además, el usuario final a través de su página web, puede adquirir todos sus productos y elegir envió a domicilio o a su tienda mas cercana.

Objetivo: reforzar su marca

Para darse a conocer, la firma ha realizado este primer semestre múltiples campañas publicitarias entre las que se encuentran: vallas, autobuses, taxis, cines, radio, concursos en redes sociales y contenido de calidad para reforzar su posicionamiento on-line.

“El hecho de trabajar con casi todas las marcas del mercado y la rapidez que la compañía ofrece en los envíos, está permitiendo crecer a Fersay, haciendo que y que el cliente tenga a la marca en la cabeza como su primera opción a la hora de encontrar un recambio o accesorio”, afirman desde la compañía.

Otra ventaja que la empresa tiene es qué al trabajar desde hace tantos años con el sector profesional, les ha dado una experiencia técnica muy potente, que hace que puedan localizar cualquier pieza que se encuentre en un electrodoméstico, ya sea un accesorio como pueda ser un cajón de un frigorífico o una goma de lavadora hasta un tornillo.

Para los próximos años, auguran un potente crecimiento por la nueva ley Europea que comienza en enero de 2022, donde los aparatos pasan a tener un año mas de garantía ( de 2 a 3 años) y las marcas están obligadas a suministrar los repuestos hasta 10 años.

Una oferta compuesta por más de 150.000 referencias

El catálogo de Fersay está formado por repuestos, consumibles y accesorios para electrodomésticos de las principales marcas del mercado, recambios para electrónica y una gama, cada día más amplia, de unos 300 productos de marca propia de pequeño aparato electrodoméstico y accesorios.

Esta oferta está dirigida tanto a un cliente profesional, cerca de 5.500 técnicos que compran sobre todo los repuestos que necesitan para desarrollar su trabajo, como a cliente final, que puede encontrar en Fersay productos o accesorios que no necesitan intervención técnica, como puede ser un cajón de un frigorífico, un botellero, un cesto de lavavajillas, una bolsa de aspiradora, una cuchilla para un robot de cocina, un mando a distancia, baterías, soportes para televisores, etc.

Fersay es una sociedad 100% española perteneciente al Grupo Etco, empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar. Se posiciona como la primera cadena de su sector en el sur de Europa con una facturación de 11,2M€ en 2020.

Parte de su éxito reside en la capacidad de adaptación a los cambios ha hecho que la empresa haya evolucionado desde proporcionar un servicio técnico de reparación, hasta la venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos del hogar y el PAE, especializándose también en servicios logísticos para multinacionales, canjes de garantías y la gestión completa de la red de servicios técnicos.

