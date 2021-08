Los mejores productos de la web de belleza Pure Niche Lab para tratar la celulitis

La celulitis, el eterno enemigo que todavía hoy se desconoce y que quizás fuese más un problema de emociones mal gestionadas que de grasa acumulada Estar sometidos a momentos de estrés o no saber gestionar bien las emociones puede ocasionar alteraciones en el organismo y originar celulitis. "La celulitis emocional es una inflamación difusa de los tejidos conectivos subcutáneos, es decir, células del tejido graso. Este tejido se acumula en determinadas zonas del cuerpo, generando nódulos y hoyuelos" explica Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.



¿A qué tipo de personas afecta la celulitis? A aquellas que se contienen, padecen ansiedad ante diversas situaciones de su vida, tienen resentimientos reprimidos, no tienen confianza en sí misma y se obsesionan por la opinión que pueden generar sobre su aspecto físico en el resto de las personas, al no estar dentro de los cánones de belleza actuales. "La respuesta biológica del cuerpo es aumentar de tamaño para aparentar fortaleza y seguridad" concluye la experta.



Todo lo que la mente es capaz de generar, puede originar síntomas orgánicos y funcionales y, por ende, a su vez, esto se ve reflejado en el aspecto físico en forma de congestión linfática y edemas. Todo ello, ocasiona la sensación de piernas cansadas y un agravio a nivel estético. En base a esta filosofía sobre la conexión existente entre la piel y el cerebro trabaja el Dr. Nicholas Perricone que afirma que las células madre que forman la piel derivan del mismo grupo de células que en un primer momento se dividieron para dar origen a las células del sistema endocrino, nervioso e inmunológico.

1º paso: sanar las emociones

Para tratar la celulitis se debe comenzar por sanas las emociones, comenzar con un enfoque holístico será la mejor opción. Aquí donde se abren camino los aceites esenciales, gracias a su doble función sanadora, por un lado, a nivel físico ya que son antiinflamatorios, activan el sistema linfático y la circulación sanguínea, oxigenan y tonifican los tejidos y, por otro lado, la parte emocional, pues gracias a sus aromas únicos logran calmar la mente, reforzar la autoestima e impulsándonos a lidiar con las emociones reprimidas y traumas.

¿Qué productos utilizar?

El aceite corporal Renewing Rose de Aromatherapy Associates, es probablemente el mejor remedio ante la celulitis. Su mezcla aromaterapéutica rica en geranio y rosa junto a su poder regulador celular, mejora la apariencia de imperfecciones y estrías en el tejido. Además, contiene aceite de onagra, el gran equilibrador hormonal, y se completa con aceites esenciales de manzanilla, sándalo e incienso, para calmar la mente y liberar tensiones.

Renewing Rose Body Oil de Aromatherapy Associates.

purenichelab.com 60€

Firming Body Oil de Omorovicza es otra opción ganadora con sus aceites esenciales de salvia -del latín salvare (curar)-, romero, geranio y rosa. Una fusión de ingredientes con acciones antiinflamatorias, además de reducir la tensión y el estrés acumulados en los tejidos, eliminan toxinas y activan la circulación. Igualmente contiene vitamina E, que estimula la producción de colágeno, fundamental para reestructurar los tejidos y disminuir la apariencia de los temidos hoyuelos.

Firming Body Oil de Omorovicza

purenichelab.com 68€

2º paso: trabajar el terreno

El segundo paso esencial para enfrentarse a la celulitis es trabajar en el propio tejido directamente. Tratar la celulitis pasa por activar el drenaje y la detoxificación, después oxigenación celular, que se resume en un incremento de la función de las células que genera una mejora global de los tejidos e impulsa la microcirculación.

¿Qué productos utilizar?

Cepillado corporal en seco con Polishing Body Brush de Aromatherapy Associates, una buena opción para comenzar el día antes de ir a la ducha. Debe usarse realizando movimientos ascendentes de pies a cabeza para activar el metabolismo.

Polishing Body Brush de Aromatherapy Associates

purenichelab.com 35€

Unas gotas de Revive Morning Bath and Shower Oil en la ducha sería el siguiente paso. Contiene un 30% de aceites esenciales concentrados como el de pomelo, de acción lipolítica, mejora la retención de líquidos y es una gran fuente de vitamina C natural, por tanto colabora en la síntesis de colágeno; enebro poderoso detoxificante, activa el drenaje; menta para activar el metabolismo y eucalipto antiinflamatorio. El último paso será aplicar una potente crema de tratamiento corporal seguido de un buen masaje.

Revive Morning Bath & Shower Oil de Aromatherapy Associates

purenichelab.com 64€

La crema corporal con tratamiento de Augustinus Bader, es un exclusivo tratamiento con una potente tecnología patentada TFC8® (Trigger Factor Complex) que ayuda a reactivar las células madre innatas de la piel para reforzar su proceso de renovación natural. TFC8® es un complejo compuesto por vitaminas, aminoácidos naturales y moléculas sintetizadas que logra trabajar en profundidad para activar los procesos naturales de renovación y reparación, además de mejorar el aspecto de estrías y celulitis unificando el tono, aportando firmeza a los tejidos y reforzando la hidratación.

The Body Cream de Augustinus Bader

purenichelab.com 145€

Una vez aplicada a crema corporal comienza a realizar un agradable masaje durante cinco o diez minutos sobre la zona afectada con la Bouti Gua Sha de Boutijour. Una herramienta de belleza increíble para elevar el cuerpo y la mente ayudando a eliminar la tensión acumulada, aliviando los músculos a través de un relajante masaje capaz de descargar el estrés mediante un drenaje linfático liberando las toxinas de la piel y el cuerpo.

Bouti Gua Sha de Boutijour

Disponible en purenichelab.com 55€