Biopyc considera la prevención un factor clave para hacer frente a chinches Comunicae

martes, 24 de agosto de 2021, 08:03 h (CET) Los expertos en prevención y eliminación de plagas afirman que la forma más adecuada de controlar la aparición es prevenir su existencia En Biopyc, especialistas en prevención ante la aparición de chinches en albergues y viviendas, apuestan por controlar la aparición de estos visitantes tan indeseados con la realización de revisiones adecuadas de forma periódica.

Hay diferentes situaciones en las que pueden aparecer chinches en una vivienda o albergue y no están relacionadas concretamente ni con el orden y limpieza ni tampoco con los hábitos higiénicos de los habitantes de este tipo de infraestructuras.

¿Qué son las chinches?

Las chinches son insectos parásitos que suelen alimentarse de la sangre de animales aunque en ocasiones también lo hacen de sangre humana. Su gran capacidad reproductiva, de resistencia a los insecticidas y su facilidad a la hora de plagar viviendas provocan que estos insectos sean unos de los más complicados de controlar.

Suelen establecerse en grietas y hendiduras de paredes y techos aunque también pueden aparecer en las costuras de los colchones, la ropa o las sábanas. Las chinches tienen un tamaño pequeño, son de color entre cobre y rojizo oscuro y su picadura produce un pequeño ardor, dejando una protuberancia de color rojo que suelen responder a un patrón en zigzag o una línea.

Si se sospecha que se puede tener una plaga de chinches, hay que contactar rápidamente con una empresa de control de plagas ya que es muy importante actuar con rapidez. Se trata de plagas difíciles de erradicar y si no se toman las medidas adecuadas pronto pueden extenderse por toda la casa.

Una empresa especialista en control y prevención de plagas es la solución

En Biopyc son expertos en la eliminación de este tipo de insectos que pueden llegar a resultar muy molestos tanto en los hogares como en albergues donde se concentra un mayor número de habitantes y que además suele ir variando de forma diaria. Los técnicos especialistas de Biopyc cuentan con pautas, protocolos y los conocimientos necesarios para combatir este tipo de plagas de la forma más eficaz.

Esta empresa, establecida en la localidad oscense de Fraga, garantiza las desinsectaciones de choque frente a arrastrantes (cucarachas, hormigas, etc.), cualquier tipo de insecto y tratamiento de plagas específicas: chinche de la cama, escarabajo de la harina, pulgas, garrapatas, etc.

Además, disponen de una amplia experiencia en el control de plagas para la Administración Pública, agricultura y ganadería, canal Horeca, centros deportivos y educativos, comunidades de vecinos, centrales hortofrutícolas, hospitales, residencias, industria alimentaria, instalaciones deportivas, logística y distribución, museos, oficinas y particulares.

Biopyc tiene su sede en Fraga y se puede contactar con ellos a través del teléfono 974 47 45 12, en el correo electrónico ambiental@biopyc.com o visitar su página web www.biopyc.com.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.