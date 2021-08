La electrificación es más necesaria que nunca: pasamos más de 6 horas diarias navegando en Internet Comunicae

martes, 24 de agosto de 2021, 07:03 h (CET) La eficiencia energética se ha convertido en una prioridad para los gestores de los centros de datos. "La electrificación con origen renovable es imprescindible para alimentar la infraestructura digital de forma eficiente y medioambientalmente responsable", según el Foro para la Electrificación El uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) está marcando récords históricos cada día en los hogares españoles y centros de trabajo, lo que se traduce necesariamente en un mayor consumo energético desde los centros de gestión de datos.

“Nos enfrentamos a un reto energético sin precedentes que está en clara tendencia alcista, lo que supone un desafío presente, pero también futuro”, afirma el Foro para la Electrificación.

“De entre todos los vectores energéticos, el eléctrico es el que ha demostrado mayor capacidad de descarbonizarse y permite alcanzar los niveles más altos de eficiencia energética”, añade el Foro para la Electrificación. Por ello, la electrificación –que es el proceso para la transición o adaptación de todos los sectores para que sus instalaciones y equipos dejen de depender de combustibles fósiles y funcionen mediante energía eléctrica– es la respuesta para poder generar la energía que demanda la sociedad actualmente de una forma limpia y responsable.

Según los últimos datos del INE, en el año 2020 en España el 93,2% de la población de 16 a 74 años ha utilizado Internet en los primeros tres meses del año, 2,5 puntos más que en 2019, lo que supone un total de 32,8 millones de usuarios.

Otras cifras destacables son que para acceder a Internet el móvil es el dispositivo más utilizado en España, casi un 94% de los usuarios lo hacen, y, en nuestro país, los usuarios de Internet se pasan una media diaria de 6 horas y 11 minutos navegando por la Red, según datos del informe Digital 2021, publicado por Hootsuite y We Are Social.

Una de las actividades que más se realiza mientras se navega es usar las redes sociales. Según este mismo informe, el 80% de los usuarios de Internet se conectan cerca de 2 horas diarias a sus perfiles de redes sociales en nuestro país.

Los dispositivos y servidores usan exclusivamente electricidad para funcionar

El aumento del uso de Internet, de los dispositivos móviles y de las redes sociales seguirá en auge, por lo que el consumo energético será cada vez mayor. Por aportar un dato concreto: el consumo de energía de los centros de datos a nivel global se triplicará en la próxima década, alcanzando aproximadamente 1,246 teravatios hora.

“Los dispositivos y servidores, o centros de datos, usan exclusivamente electricidad para funcionar, por tanto, es imprescindible reforzar el proceso de electrificación para seguir descarbonizando nuestra economía y nuestra sociedad y para avanzar en términos de eficiencia energética de la mano de proyectos de energía renovable, también en el mercado digital”, afirma el Foro para la Electrificación.

Se trata de reafirmar la apuesta que ya está dando buenos resultados de situar la contribución del sector eléctrico en el centro de la política energética y medioambiental. Según concluye la cátedra BP de Energía y Sostenibilidad de la Universidad de Comillas ICAI, la desaparición del carbón en el mix eléctrico mejora la sostenibilidad del sistema energético español. De hecho, desde 2019 el sistema energético en España ha mejorado en prácticamente todos los indicadores de sostenibilidad asociados al consumo y a las emisiones, gracias a un descenso muy significativo en el uso de carbón para la producción de electricidad.

Este debe ser el objetivo y así lo han entendido las grandes empresas que operan a nivel global, Google, Microsoft y Facebook fueron de las primeras compañías en establecer compromisos públicos para lograr alimentar su infraestructura digital al 100% con energías renovables, como Apple. Otro gigante como Amazon ya cuenta con un total de 206 proyectos renovables y, además, desarrolla en España su mayor planta solar -que se sumará a las 4 que ya tiene en Extremadura, Andalucía y Aragón-, con la que elevará a 520 MW su capacidad instalada en energía renovable en España, según informó recientemente la propia compañía.

“Estos compromisos han provocado que muchas empresas de servicios públicos locales tomen nota y trasladen significativamente su inversión a la generación de electricidad renovable, para satisfacer las necesidades de los clientes de centros de datos existentes y seguir siendo competitivos para atraer nuevas inversiones”, afirma Foro para la Electrificación.

Así, los datos demuestran que, como las compañías más importantes, se está marcando un buen camino, sin olvidar que todavía queda mucho por hacer. “La electrificación con origen renovable es un factor dinamizador con un alto impacto ejemplarizante sobre la sociedad, imprescindible para dar respuesta a la cantidad de energía necesaria para alimentar la infraestructura digital de forma eficiente y medioambientalmente responsable”, concluye el Foro para la Electrificación.

