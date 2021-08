Poner solución a las mamas tuberosas con la Dra. Patricia Gutiérrez Emprendedores de Hoy

lunes, 23 de agosto de 2021, 19:16 h (CET)

La Dra. Patricia Gutiérrez Ontalvilla lleva ofreciendo desde hace más de 15 años una solución a las mamas tuberosas, tubulares o caprinas a través de una cirugía de corrección mamaria mediante la técnica de lipofilling que consiste en utilizar grasa de la propia paciente y colocarla en las mamas. Como resultado se consigue un aspecto natural del pecho y se evita el uso de implantes mamarios. Las mamas tuberosas se caracterizan por tener una base estrecha, demasiada separación entre ambas, forma cónica, cierta asimetría, areolas grandes y herniadas. Aunque es una anomalía congénita benigna, representa una malformación que afecta en gran medida la autoestima de las pacientes.

¿Cómo es la cirugía de mamas tuberosas que realiza la Dra. Patricia Gutiérrez? El tratamiento para corregir las mamas tuberosas es la cirugía reparadora, la cual debe ser realizada por un especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva que tome en cuenta las características y necesidades de cada paciente. La Dra. Patricia Gutiérrez, especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, cuenta con amplia experiencia en cirugías correctivas de mamas tuberosas, en las cuales utiliza la técnica del lipofilling (con o sin implantes mamarios) junto con la corrección del complejo areola-pezón, para transformar la mama afectada devolviéndole su aspecto normal. Esta técnica la viene realizando en el Hospital La Fe de Valencia incluso en adolescentes a las que evita la utilización de implantes para ofrecerles resultados naturales. Esta técnica, también conocida en español como lipotransferencia, consiste en el injerto de grasa en las mamas procedente de distintas partes del cuerpo. A través de la lipotransferencia y lipoescultura se consigue remodelar y dar un volumen y aspecto natural a las mamas. En los casos en los que se considera necesario, la Dra. Patricia Gutiérrez complementa esta técnica con implantes mamarios, obteniendo una transición de la prótesis mamaria en el escote mucho más natural.

Un gran número de mujeres presentan mamas tuberosas, malformación congénita de la mama que aparece durante la adolescencia. Estas mujeres presentan mamas en forma cónica o tubular, areolas muy grandes y herniadas, etc. Al tratarse de una parte esencial del cuerpo femenino, es común que las chicas que padecen este problema se sientan inseguras y tengan dificultades para relacionarse.

La cirugía mediante lipofilling es una solución muy buena para todas las pacientes a partir del momento que han terminado su desarrollo, que suele estar en torno a los 15 años, que no quieren llevar implantes o prótesis mamarias.

La principal ventaja es que se usa grasa de su propio cuerpo y por lo tanto no hay riesgos de incompatibilidad. Además, con esta técnica se logra un aumento moderado del volumen mamario, se corrigen las asimetrías y se consigue un aspecto natural. La Dra. Patricia Gutiérrez y su equipo, lleva a cabo una exhaustiva valoración individual antes y después de la intervención. Según sus propias palabras: “Me gusta cuidar de mis pacientes, es la fórmula para ofrecerles el mejor resultado”.

La Dra. Patricia Gutiérrez Ontalvilla es una reconocida especialista internacional en la cirugía de mamas tuberosas mediante lipofilling, una técnica novedosa de la que imparte conferencias internacionales, ha publicado artículos y capítulos de libros y con la que sus pacientes consiguen resultados naturales que les permite recuperar la autoestima y llevar una vida plena.

