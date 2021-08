Ácido hialurónico para combatir las ojeras en la Unidad de medicina estética FEMME de Santiago de Compostela con la Dra. Alfonsina Uriburu

El ácido hialurónico es un polisacárido producido naturalmente por el organismo, que con el tiempo y el avance de la edad, reduce notablemente su producción, haciendo visibles las señales del envejecimiento en la piel. Sin embargo, la medicina estética ha logrado aprovechar las ventajas del ácido hialurónico inyectándolo directamente sobre ciertas áreas del rostro, siendo capaz de eliminar arrugas, ojeras, líneas de expresión, etc. Alfonsina Uriburu, experta en tratamientos faciales con ácido hialurónico, ofrece sus servicios a quienes deseen devolver una apariencia joven a su rostro por medio de un tratamiento seguro y poco invasivo, sin necesidad de cirugía.

Rejuvenecimiento integral con ácido hialurónico Durante mucho tiempo, la medicina estética ha tenido un enfoque que se centra en ofrecer soluciones rápidas que no permanecen en el tiempo, algo así como una especie de parches concretos que no mantienen verdaderos resultados. De allí parte la idea de Alfonsina Uriburu de crear un método de rejuvenecimiento enfocado en una mirada integral de los signos de envejecimiento en las mujeres de mediana edad. Ella es una médica estética y ginecóloga profesional con una amplia trayectoria, que por medio de tratamientos con componentes como el ácido hialurónico, logra eliminar los signos de envejecimiento no solo en el rostro, sino en otras áreas del cuerpo de la mujer en donde suele notarse la edad.

El ácido hialurónico se ha vuelto un elemento principal en la medicina estética por su carácter natural y su efectividad, capaz de ofrecer buenos resultados sin necesidad de procedimientos quirúrgicos complejos ni largas recuperaciones. En la unidad FEMME de medicina estética de Santiago de Compostela de Alfonsina, hay diversidad de tratamientos de rejuvenecimiento que se realizan a base de ácido hialurónico.

Los beneficios del tratamiento para las ojeras con ácido hialurónico Uno de los tratamientos populares de la medicina estética en la Unidad FEMME de Santiago de Compostela, y que forma parte del método de rejuvenecimiento integral de la Dra. Alfonsina, es el tratamiento con ácido hialurónico para las ojeras. Esta es un área del rostro que por sus características, es de las primeras en reflejar los signos del envejecimiento, ya que la piel del contorno de los ojos es hasta 10 veces más fina que la del resto del rostro, por lo que tienden a arrugarse más fácilmente y a crearse pequeñas bolsas de piel. Afortunadamente, el ácido hialurónico es perfecto para tratar las ojeras, ya que permite recuperar el volumen que se ha perdido y al mismo tiempo rellena la zona de la ojera. La infiltración de ácido hialurónico aporta una mejor apariencia, con un tono unificado, eliminando los rastros visibles de las ojeras.

Tratar las ojeras con ácido hialurónico favorecerá además la producción de colágeno y elastina, lo que también contribuirá a ofrecer mejores resultados que perduren en el tiempo de manera natural.