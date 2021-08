5 formas de hacer que la sostenibilidad sea sostenible, según Michael Stausholm

Michael Stausholm es fundador y director ejecutivo de Sprout World (www.sproutworld.com), creador de los lápices plantables disponibles en más de 80 países. Además, participa habitualmente como ponente en diferentes foros de debate sobre sostenibilidad y desarrollo ecológico. Ayuda a las empresas a convertirse en negocios más verdes El fundador de Sprout World, la conocida startup inventora de los lápices plantables, es un apasionado de la sostenibilidad . Reconoce odiar que la ecología se convierta en algo pretencioso y pomoposo y ofrece así 5 ideas que son una buena forma de empezar si se quiere ser más ecológico en la vida diaria.

Comprar menos pero de mejor calidad

Nunca se podrá detener el consumo, pero se debe pensar mucho en cómo se consume. Se puede pensar en verde y sostenible tanto como sea posible en las elecciones diarias, pero hay que recordar que un producto de lujo y de alta calidad también puede ser muy sostenible. Puede ser mejor comprar un artículo de una marca de artículos de lujo que tres de una marca de baja calidad. Sólo se debe investigar acerca de su fabricación y los diferentes procesos logísticos o de packaging de esa marca.

Deshacerse del plástico de un solo uso

Este consejo es muy sencillo y directo y no requiere de muchas líneas de texto. Se deben utilizar botellas reutilizables y tazas de café portátiles siempre que sea posible. Hay que evitar generar más residuos de los que ya se procesan.

Comprar productos que estén certificados o de plataformas en las que confiar

Se debe aprender a comprender las certificaciones y así se podrán evitar malentendidos con los productos que se compran. Para ello hay que dedicar un tiempo a investigar para decidir en que producto se puede o no confiar.

Fiarse de las opiniones basadas en hechos, no en palabras

El fundador de Sprout World utiliza el ejemplo de los productos orgánicos para ilustrar este consejo. "Personalmente, estoy comprando una gran cantidad de alimentos orgánicos, ya que creo que es lo mejor para el planeta y para mi cuerpo. Sin embargo, la identificación orgánica no es necesariamente la mejor opción para el planeta ya que requiere mucha más tierra y produce menos productos que los métodos convencionales. Entonces, cuando vayas al supermercado, podría ser una idea mejor enfocarse más en los alimentos cultivados localmente, más incluso que en los alimentos de temporada; por ejemplo en lugar de los arándanos orgánicos de América del Sur prueba la fresa local", explica Michael Stausholm.

La sostenibilidad es un viaje, no un destino

Esto afecta tanto a las empresas como a las personas de manera particular, si se trata de ser 100% sostenibles desde el principio no se llegará a ninguna parte ya que rápidamente se vuelve demasiado abrumador. Lo más importante es comenzar con pequeñas opciones sostenibles para todos los días que sumadas pueden marcar una gran diferencia.