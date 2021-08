Surge la plataforma definitiva para encontrar lugares para ir con niños cerca Comunicae

lunes, 23 de agosto de 2021, 14:07 h (CET) POiN es una plataforma especializada en la vida con niños en la ciudad que quiere seguir disfrutando de una ciudad práctica aun siendo madres y padres. Gracias a su alta tecnología de búsqueda que filtra las ciudades por edad, actividades y sitios, es posible volver a redescubrir la ciudad en familia La vida con niños es mejor con POIN

La creación de esta novedosa plataforma permite al usuario activar su ubicación y buscar sitios, actividades y planes con niños cerca de donde esté. En este artículo cuentan cómo funciona este nuevo buscador en el que puede incluirse la frase mágica "lugares para ir con niños cerca de mí".

POiN es una plataforma especializada en la vida con niños en la ciudad. Pensada para todos aquéllos que quieren seguir disfrutando de la practicidad que supone vivir en una zona céntrica, aun siendo madres y padres. Gracias a su programación y Big Data, es capaz de filtrar todos los lugares de la zona y puntuarlos en función a la escala POIN, una escala pensada en la aptitud de un lugar para ser visitado por niños.

¿Qué puede encontrarse en POiN? Todo. Desde extraescolares, playas para ir con niños, hasta dónde ver atardeceres, parques temáticos, campamentos y hasta centros de bienestar y peluquerías.

Una plataforma colaborativa

Pero lo más importante es que se trata de una plataforma interactiva y colaborativa, donde los padres, madres, abuelos (cuñados, tíos, amigos, todo el que quiera) , pueden añadir todos aquéllos lugares que consideran "guays" para ir con los peques. Además, todos los usuarios pueden puntuar, según determinados atributos, cuán bueno es ese lugar para visitarlo en familia.

De esta manera, cada lugar o actividad compone de una ficha con información, recomendaciones y tips para que la experiencia sea aún mejor. Allí, podrá verse si el sitio tiene aseos, cambiador de bebés, accesibilidad, área infantil, dónde aparcar y mucho más.

Perfecto para organizar los próximos planes en familia

Con estos #POiNTips podrás elegirse qué plan es más adecuado para los peques y así organizar fácilmente una experiencia familiar. Y si, familiar, en mayúsculas, porque POIN no sólo se centra en aquéllos lugares donde disfruten los peques, sino en los que pueda hacerlo toda la familia (y no sólo porque estén un rato entretenidos).

Ahora bien, ¿qué pasa si no se tiene tiempo de mirar planes con niños o si un plan ha sido divertido, y ha llevado a otro y ahora el peque tiene hambre? Es muy sencillo- Simplemente se puede encontrar el próximo sitio ideal escribiendo en el buscador lo que se desea y haciendo clic en el botón de “Cerca de mí”.

La plataforma de POIN es capaz de detectar la ubicación del usuario para poder mostrar en el mapa cuáles son los lugares, planes y actividades con niños más cercanos. Al mismo tiempo, los resultados de la búsqueda mostrarán la puntuación que tiene cada sitio y si cuenta o no con lo que se necesita, como por ejemplo una trona, un cambiador, etc.

Poin sigue creciendo

Esta web ya cuenta con una excelente base de datos pero busca la colaboración de los padres para obtener la mayor información posible. Y es que es gracias a los padres y su experiencia en estos lugares que se pueden puntuar y escoger los mejores sitios. El objetivo, seguir haciendo que otras familias puedan disfrutar más de sus experiencias y de la vida con niños.

Lo mejor es probarlo de primera mano. Recordando siempre que si se visita un lugar de POIN y se califica, se ayuda a la comunidad a poder seguir haciendo una ciudad mejor para todos. También añadiendo lugares. La sabiduría compartida de todos los usuarios y padres logrará que cada vez más las ciudades sean #ParentFriendly.

La fórmula secreta de POiN es: niños y niñas felices, padres y madres felices.

'Descubre, reserva y disfruta con POiN'.

