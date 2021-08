La publicidad exterior está revolucionada por los avances del 3D Comunicae

lunes, 23 de agosto de 2021, 13:47 h (CET) Grupo Antón se hace eco de la noticia lanzada por Reason Why en la que se habla sobre el crecimiento del uso del 3D en la publicidad exterior en este 2021 Grupo Antón, una empresa de publicidad en Alicante con campaña de publicidad en Alicante, se hace eco de la noticia publicada por Reason Why sobre el crecimiento del sector del 3D dentro de la publicidad exterior. Las campañas publicitarias han escogido esta técnica de forma revolucionaria durante este año 2021. Este novedoso lenguaje en la publicidad exterior viene marcado por la notoriedad, el engagement y el impacto conseguido a través de él.

El sector de la publicidad exterior venía de un momento de inversión baja debido a la falta de demanda por no existir público en las calles que pudiesen observar estas campañas. En este 2021 el sector ha resurgido al volver de nuevo la actividad en las calles de una forma prácticamente normal. Otro dato importante para esta inversión en el sector publicitario es el crecimiento del consumo que trae una perspectiva optimista al sector del comercio y, por lo tanto, al de la publicidad.

Al recuperarse el sector publicitario han llevado a cabo una transformación del canal de trasmisión hacia el 3D y otras innovaciones tecnológicas. Estas mejoras tecnológicas han sido ocasionadas por la necesidad de reinvención durante el año 2020 hacia la digitalización de todos los canales posibles.

El 3D ha revolucionado al sector porque ha ofrecido en estos últimos meses nuevas formas de impacto en la audiencia para que grandes marcas vean su engagement reforzado y mejoras en el ROI de las estrategias de marketing. Además de la mejora en estos datos, el público objetivo puede ver y ser consciente de un intento de modernización por parte de las marcas. En la industria de la publicidad ha habido un cambio de mentalidad con el uso del 3D. Los anunciantes han percibido como para crear una imagen de marca y conseguir sus objetivos no es necesario utilizar el mismo anuncio en demasía sino que es más óptimo una idea potente que se quede marcada en el público.

