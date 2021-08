Más de 3,6 millones de divorcios se han tramitado en España en los últimos cuarenta años Comunicae

lunes, 23 de agosto de 2021, 13:19 h (CET) Abogados Fernández Blasco se hace eco de la noticia lanzada por Europa Press que recoge las cifras de procesos de separación y divorcios en los últimos cuarenta años Abogados Fernández Blasco, un despacho de abogados en Cáceres especializado en abogados de divorcios en Cáceres, se hace eco de la noticia lanzada por Europa Press según la cual se recogen los datos de personas que han llevado a cabo procesos de separación y divorcios en España. Estos datos recuentan los procesos judiciales de separación en los últimos cuarenta años.

El pasado mes de julio se cumplieron cuarenta años desde la aprobación de la comúnmente llamada “Ley del divorcio” en España. Esta ley permitió que los matrimonios pudieran llegar a su fin desde el año 1981. España no contaba con este proceso judicial desde 1939. La cifra completa de separaciones y divorcios en el país desde 1981 ha llegado a 3.658.530. Estos trámites han sido tanto consensuados como no consensuados.

Además, otro procedimiento menos común como es la nulidad matrimonial también ha alcanzado cifras de 44.754 procedimientos. Los datos han sido aportados por el Consejo General del Poder Judicial. Con estos datos se han llevado a cabo 86,8 desvinculaciones matrimoniales por cada 1.000 habitantes dentro del territorio español.

Durante los años 1939 hasta 1981 no había posibilidades de llevar este trámite por el cauce legal. La única desvinculación posible de la vida marital estaba en el fallecimiento o en la nulidad por parte del ente eclesiástico. A partir de 1981 esta separación ha sido posible tras una modificación del Código Civil.

Durante los cuarenta años de vida de esta ley se han llevado a cabo dos leyes que han marcado la diferencia. En la Ley 15/2005 del día 8 de julio se eliminó la necesidad de una separación previa para poder llevar a cabo un proceso de divorcio. En esta ley se dispone de un periodo necesario de 3 meses entre la unión conyugal y la presentación de los trámites de separación o de divorcio. Además, con esta ley no es necesario presentar un motivo para dicha separación.

En el año 2015 se promulgó una nueva ley que establece que dichos trámites de separación y divorcio se lleven a cabo ante notario.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.