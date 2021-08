Definido el calendario del curso escolar 2021/22 en Andalucía Comunicae

lunes, 23 de agosto de 2021, 13:27 h (CET) Cedeco se hace eco de la noticia lanzada por Ideal en la que se detallan todos los datos interesantes del nuevo calendario escolar para el curso 2021/22 Cedeco, una academia con cursos en Sevilla entre ellos los cursos de mediación en Sevilla, se hace eco de la información aportada por Ideal sobre el comienzo del curso escolar. En esta información se aportan los nuevos datos pertenecientes al calendario escolar del curso 2021/22 que comenzará el próximo mes de septiembre.

El comienzo del curso escolar está a la vuelta de la esquina. La Junta de Andalucía, desde su Consejería de Educación, ya ha lanzado el nuevo calendario escolar en el que se recogen las fechas de los festivos en las distintas provincias. Para toda Andalucía, las clases comenzarán el día 10 de septiembre en los niveles de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial. Del mismo modo, los estudiantes pertenecientes a la Educación Secundaria Obligatoria, a Bachillerato y a la Formación Profesional comenzarán su curso el 15 de septiembre.

Pese a que todas las provincias tendrán un inicio de curso conjunto, no pasará de igual manera con la finalización del curso en 2022. Algunas de las provincias finalizarán el 22 de junio de 2022 y otras tendrán que esperar dos días más para el comienzo de las vacaciones estivales. Las únicas provincias que aún no han presentado su calendario son Huelva y Jaén, aunque se estima que se presentarán en una fecha cercana.

Sevilla tiene el mismo inicio de curso que el resto de Andalucía. Además de las fechas ya aportadas, el 20 de septiembre será el comienzo del curso para las Enseñanzas de Idiomas y las Enseñanzas Artísticas Superiores. La capital andaluza es de las provincias que ha escogido como su final de curso el 24 de junio de 2022. Las provincias que la acompañarán en este final de curso son Málaga, Granada y Córdoba. Los festivos de la provincia y los días no lectivos serán el 12 de octubre, el 1 de noviembre y los días 6 y 8 de diciembre en lo que resta de 2021. En 2022 contará con los festivos del día 25 y 28 de febrero y el 2 de mayo. Además, las vacaciones de Navidad comenzarán el 23 de diciembre y pondrán su fin el 9 de enero. Las vacaciones pertenecientes a la Semana Santa serán en la semana del 11 al 17 de abril.

