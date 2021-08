Barakaldo Tienda Veterinaria lanza su Condroprotector para cachorros Comunicae

lunes, 23 de agosto de 2021, 10:59 h (CET) El condroprotector para cachorros MSM Barakaldo Plus es uno de los últimos productos creados por esta tienda veterinaria, pensado para cubrir las situaciones específicas en las que el cachorrito necesite un aporte extra para crecer sin problemas en las articulaciones Los condroprotectores para perros son suplementos dietéticos de origen natural que se encargan de hidratar y nutrir el cartílago articular, lo que evita que se degrade. Por tanto, ayuda a que las articulaciones funcionen correctamente y frenan, o al menos reducen, la progresión de la artritis entre otras enfermedades.

Además del efecto principal hidratante, ayudan a mejorar la movilidad articular, favoreciendo la elasticidad y flexibilidad de músculos, ligamentos y tendones, reduciendo así molestias derivadas del crecimiento, lesiones puntuales o por la edad. Otros activos primordiales, evitan la degradación celular, manteniendo los tejidos sanos y fuertes.

Problemas en los huesos de cachorros

Si bien puede parecer que los condroprotectores están más dirigidos a perros adultos, esto es erróneo. Los cachorros también pueden sufrir enfermedades óseas por diferentes motivos. Por ejemplo, una mala alimentación - si es un perro rescatado, es posible que haya que enfrentarse a este problema.

O muy común, ser una raza de perro grande y sufrir de cojera al estar en crecimiento, como sucede con el pastor alemán. Que si bien se cura por sí misma, al ser los condroprotectores un elemento natural del organismo, se pueden suministrar como apoyo y no resultan perjudiciales.

Condroprotector cachorros MSM Barakaldo Plus

Barakaldo Tienda Veterinaria tiene una gran variedad de condroprotectores, tanto de marca propia como de otros fabricantes. Y ahora presenta en exclusiva el Condroprotector para cachorros MSM Barakaldo Plus.

Se trata de un complemento nutricional natural que ayuda al crecimiento del cachorro, en concreto, contribuye al correcto desarrollo del aparato músculo-esquelético. Incluye los activos más eficaces del mercado para el refuerzo de los cartílagos que rodean la articulación, regeneración muscular y el crecimiento de los huesos. Además, lo han enriquecido con varios activos más, que apoyan el desarrollo del perro, como ácidos grasos esenciales que contribuyen al desarrollo cognitivo, aumentan la absorción de calcio en los huesos y contribuyen al buen funcionamiento del sistema inmunitario.

Productos Barakaldo Vet Shop

Especializada en productos para mascotas, Barakaldo Tienda Veterinaria lleva años apostando por su propia línea de productos, que se pueden comprar en su tienda online. Con un total de 24 líneas de trabajo que incluyen piensos, champús, protectores hepáticos y mucho más. Apostando por la calidad a buen precio para los amigos peludos.

Sobre Barakaldo Tienda Veterinaria

En el mundo online desde 2016, Barakaldo Tienda Veterinaria está formada por un equipo joven y dinámico y su prioridad es el bienestar de las mascotas. Por ello ofrece un servicio integral de búsqueda, desarrollo, fabricación y venta de los productos más demandados por los clientes. Comercializando su propia marca así como las más relevantes en el mundo de las mascotas. Con el mejor precio garantizado en la web.

