Guía de Fujifilm Sonosite para comprender el importe de recompra de un ecógrafo

lunes, 23 de agosto de 2021, 09:51 h (CET) Al realizar una inversión elevada en equipamiento médico es importante no sólo comparar el precio y la calidad de cada producto, en estos casos empieza a ser necesario analizar el coste total de propiedad (TCO) durante la vida útil del equipo, ya que podría ocurrir que los costes indirectos superen el precio de venta, además de todos los problemas adicionales que puede ocasionar llegando a incluso a perjudicar la reputación del hospital En las últimas reuniones médicas se está debatiendo sobre el TCO y los costes indirectos que lo constituyen. Alguno de estos costes a considerar son el servicio técnico y las reparaciones, si bien también hay que tener en cuenta las actualizaciones de software, posibles problemas de ciberseguridad, la duración y cobertura de la garantía, el coste en formación para utilizar el ecógrafo, el coste medio de reparación, el tiempo de inactividad por avería, el reemplazo de componentes o el valor de cambio.

En este artículo se van a centrar en esta última variable: el valor de cambio o el importe de Recompra futuro de un equipo cuando la decisión sea adquirir un equipo nuevo. Los propietarios de un sistema de ecografía deben analizar todas las variables que formen el valor de reventa de su equipo y comprobarlas con el paso del tiempo a medida que el sistema envejezca. Con el objetivo de, en un futuro, cuando precise actualizar el ecógrafo, poder recuperar parte de la inversión.

La elección de la marca de ecografía puede aumentar el valor del equipo debido a una buena reputación basada en la durabilidad, bajos costes de reparación, ausencia de mantenimientos preventivos, etc. En este caso, el coste de propiedad es menor debido al supuesto gran valor de cambio. Al comprar un equipo, la reputación y el valor de reventa resultante son aspectos importantes.

Otra variable a tener en cuenta es la categoría del equipo, un ecógrafo Premium dará un mayor valor proporcional, ya que estará diseñado con materiales más resistentes y ofrecerá mayor calidad, a diferencia de un ecógrafo económico de una categoría inferior y que no requiera de una gran inversión adquirirlo nuevo. Cuanto mayor sea la categoría del producto más confianza aportará y por ello su valor de recompra será superior.

Igual que ocurre en el sector de la telefonía, a medida que aparecen nuevas tecnologías los dispositivos que se van quedando más anticuados van perdiendo valor. A diferencia de la telefonía, donde cada año lazan al mercado modelos nuevos dejando de comercializar los antiguos, en el campo de la ecografía el tiempo de obsolescencia es bastante mayor, si bien los sistemas de ecografía sufren la perdida de novedad siendo entonces necesario considerar el tiempo transcurrido desde la fecha del lanzamiento. Además, los materiales de fabricación se van mejorando y modernizando el software adaptándose mejor a las necesidades actuales de los usuarios. Por todo ello, aunque los equipos antiguos sigan siendo funcionales estarán peor valorados.

Las empresas estipulan la garantía de sus productos en función del tiempo mínimo que confían que el equipo funcionará sin averías. Por ello, si el ecógrafo aún contase algunos años de garantía oficial será un punto a favor. Si bien esta garantía puede que solo fuese efectiva si la utiliza el comprador original, para poder llevar a cabo la actualización del equipo en la casa oficial sí se podrá disfrutar de un descuento mayor. Independientemente de la garantía, cuantos menos años tenga, más fiable y en mejor estado se encontrará, y por consiguiente mayor valor de recompra tendrá.

Al actualizar su equipo debe seleccionar el sistema nuevo que lo sustituirá, y a veces en función del equipo seleccionado el descuento será mayor o menor, las empresas de ecografía prefieren patrocinar los productos nuevos o de categorías premium ofreciendo un crédito superior por su ecógrafo antiguo al renovarlo por uno modelo premium. Este fue el caso del lanzamiento del nuevo Sonosite PX en diciembre de 2020. Fujifilm Sonosite creó una campaña puntual en la que ofrecía un valor de recompra muy elevado por actualizar su antiguo ecógrafo al Sonosite PX, facilitando así la adquisición de este nuevo ecógrafo por parte de sus clientes.

Comprender bien el concepto de “importe de recompra”, elegir bien el momento y el modelo de ecógrafo le permitirá ahorrar una importante cantidad de dinero y disfrutar de la última tecnología.

Para más información es posible ponerse en contacto con ellos en spain@fujifilm.com y estarán encantados de asesorar sin compromiso.

