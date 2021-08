Los eventos de live painting de JoGis Art Emprendedores de Hoy

viernes, 20 de agosto de 2021, 15:52 h (CET)

Una herramienta que permite expresar emociones y opiniones de la sociedad es el arte. De hecho, son incontables la cantidad de obras como pinturas, grafitis, esculturas, poemas y canciones que han revolucionado la forma de pensar y que han marcado la cultura de muchas sociedades.

España tiene diversos artistas que destacan por su talento nato como, por ejemplo, el artista Jordi Gil Fernández, mejor conocido como JoGis Art. Este artista destaca por su estilo de arte callejero que reivindica la libertad y positividad. Además, posee obras de Arte Pop que expone a nivel internacional a través de sus shows en vivo y eventos.

Obras de calidad conocidas a nivel internacional Las obras de JoGis Art están compuestas por materiales exclusivos como oro y diamantes, entre otros, ofreciendo diseños únicos y exclusivos, creando ediciones 1 de 1. Estas son destacadas por sus colores llamativos y fluorescentes que cubren figuras de diferentes temáticas como dinero, música, personajes famosos, cartoons, marcas de lujo y moda, consiguiendo que sus clientes viajen a su mundo más positivo.

JoGis Art con sus obras tiene el objetivo de transmitir paz y buenas vibras. Además, no solo se ocupa de realizar aquellas que más le gusten e inspiren, sino que también cuenta con un servicio para personalizar las de cualquier consumidor según sus gustos y necesidades específicas. Asimismo, parte de las ganancias obtenidas de la venta de sus obras son destinadas para su fundación Corazón de Arena, que construye escuelas y desarrolla proyectos médicos en diferentes partes del mundo.

Actualmente, está viviendo una expansión a nivel internacional y estableciéndose como artista profesional del género Pop Art. Cabe destacar que detrás de JoGis Art hay un gran equipo sumando su propia productora de audiovisuales donde puede mostrar todo su trabajo y sus originales diseños a través de fotografías y videos creativos de alta calidad. Además, también se puede disfrutar de todo su contenido en su página web y redes sociales.

JoGis Art no se conforma con pintar lienzos y crear diferentes esculturas, sino que es capaz de personalizar cualquier tipo de objeto, destacando los famosos hyper cars, pintándolos con diseños de marcas como Lamborghini, Ferraris y Roll Royce, entre otros, o destacando su propia línea de muebles de lujo donde solo crea una pieza de cada para sumar más exclusividad a su trabajo.

JoGis Art,shows y eventos en directo JoGis Art no solo pinta, decora y realiza diseños creativos, sino que también lo hace en directo para que sus seguidores y amantes del arte puedan disfrutar con él. Denominado Live Painting, que consiste en crear obras de arte en una presentación pública, es decir, en forma de espectáculo.

Estos eventos se realizan en hoteles de lujo, diferentes locales de ocio, casinos y en grandes marcas, entre otros. Además de los que realiza en su galería propia de Marbella de más de 350 metros cuadrados, siendo una de las galerías de Arte Pop más grandes de España. Estos eventos aseguran una experiencia única, emotiva y sensorial, en la que los colores brillantes destacan en modo de fiesta.

Las obras de JoGis Art son conocidas en todo el mundo y, sobre todo, en países donde está establecido como Estados Unidos, Dubai, Japón, Suecia y diferentes países de la Unión Europea. Asimismo, estas obras son la clave para personas que quieran decorar espacios con colores vivos y obras originales que transmiten positividad. Todas ellas se pueden adquirir en su página web solicitando información con su equipo JoGis Art .

