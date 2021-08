Solopolizas protege las joyerías con la mejor cobertura a todo riesgo Emprendedores de Hoy

Ante la necesidad de protección especial que requiere una joyería debido a la cuantiosa inversión que implica y la existencia constante del riesgo de robo o hurto, la aseguradora Solopolizas ofrece, desde Valencia, una cobertura a todo riesgo mediante un equipo de profesionales con gran experiencia en el sector de seguros a empresas que elaborará un plan personalizado, acorde con las características de cada negocio.

Ya sea un local comercial propio o alquilado o un local que además de dedicarse a la venta sea fábrica de joyas, los propietarios de este tipo de comercios cuentan con esta empresa especializada en seguros para definir la prima que más les convenga, siempre basada en los valores de honestidad y máxima seguridad.

Soluciones personalizadas Adaptada a la legislación autonómica, estatal y europea, Solopolizas garantiza las mejores soluciones para resguardar locales y bienes ante situaciones no deseadas como inundaciones, incendios, explosiones y demás situaciones en las que se encuentre en riesgo el patrimonio protegido.

En la página web de esta firma aseguradora, los interesados obtendrán toda la información necesaria para concretar una primera asesoría, llenando un formulario online para que uno de los profesionales de Solopolizas haga contacto. El proceso de aseguramiento se inicia con un exhaustivo análisis pericial gratuito por parte de un experto en este tipo de negocios, de manera que la propuesta de póliza esté basada en la situación real de la joyería y sus necesidades concretas. Con resultados en mano, la aseguradora diseñará un plan 100% personalizado en el que destacarán la sinceridad y la transparencia de los profesionales asesores.

Atención integral de calidad y seguro eficaz La fase inicial de la contratación de la póliza abarca un período de entre tres a seis meses durante el cual se establecerán medidas de seguridad que permitirán a la empresa generar la información pertinente para evitar riesgos,de manera que las medidas preventivas sean filtros efectivos ante la ocurrencia de robos, atracos, hurtos y demás situaciones indeseables.

Así mismo, Solopolizas ofrece el Seguro de Responsabilidad Civil adaptado a la realidad de las joyerías, además de la protección de los bienes, tanto los exhibidos como aquellos guardados en la caja fuerte del local, la cobertura durante el transporte de la mercancía, solución de desperfectos en las instalaciones ante actos delictivos…

Se ofrece un seguro de todo riesgo total para robo de joyerías por lo que no tienen competencia calidad precio.

Los propietarios de joyerías en España encontrarán en Solopolizas una atención integral de primera calidad, para que su negocio esté protegido a todo riesgo, con el aval de un equipo de expertos que se encargará de revisar cada debilidad con el fin de controlarlas y ofrecer tranquilidad en el manejo de sus operaciones.

